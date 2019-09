Der Pokal-Wettbewerb ist für die MHP Riesen Ludwigsburg in jüngster Zeit wahrlich kein Ruhmesblatt: Am Samstagabend schied das neu formierte Team von Trainer John Patrick bei der Saison-Heimpremiere erneut im Achtelfinale aus, diesmal mit einer 87:90-Niederlage gegen die Basketball Löwen Braunschweig. Auch in der Spielzeit 2018/19 kam für die Barockstädter bereits in der Auftaktrunde das Aus, ebenfalls gegen einen Vertreter aus Niedersachsen. Damals unterlagen die Riesen bei der BG Göttingen trotz eines zwischenzeitlichen 15-Punkte-Vorsprungs mit 67:72. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Es ist aber gut, dass die Spieler jetzt unzufrieden sind“, sagte Coach Patrick nach dem zweiten Pflichtspiel und der ersten Niederlage seiner jungen Mannschaft und unkte: „Vielleicht hatte der ein oder andere nach unserer starken Vorbereitung zu viel Selbstvertrauen.“

Spätestens nach dem 89:87-Zittersieg am Mittwoch zum Bundesliga-Auftakt beim MBC in Weißenfels sowie dem frühen Pokal-K.o. nun gegen Braunschweig dürften seine Profis geerdet sein. Dass die Riesen jede Menge Talent mitbringen, konnte am Samstag jeder der 2168 Zuschauer in der MHP-Arena sehen. Allerdings war auch offenkundig, dass es dem neuen Ludwigsburger Ensemble mit den vielen Grünschnäbeln noch an Erfahrung mangelt. Gerade in den kniffligen Phasen fehlten den Patrick- Schützlingen noch die nötige Ruhe und die Gelassenheit. Mitunter agierten die Hausherren doch noch recht wild.

Turbulent ging es auch im ersten Viertel zu. Beide Teams trafen nach Belieben, und nach einem Durchgang mit sieben Führungswechseln lagen die Löwen mit 32:25 vorne. Gar nicht in den Griff bekamen die Riesen zunächst Gästecenter Scott Eatherton. Der 27-jährige US-Amerikaner erzielte elf seiner 26 Punkte allein im ersten Spielabschnitt.

Im zweiten Viertel wuchs der Ludwigsburger Rückstand auf 14 Zähler an. Braunschweig punktete weiter hochprozentig und ging mit einer 49:41-Führung in die zweite Hälfte. Doch entschieden war hier noch lange nichts. Denn das dritte Viertel war das wohl bisher Beste, was die Riesen in dieser Saison aufs Parkett gezaubert haben. Hans Brase, Thomas Wimbush, Jaleen Smith, Tanner Leissner und vor allem Khadeen Carrington versenkten nun ihre Dreier – die Wende war geschafft. Zumal Braunschweig in dieser Phase von der Rolle war. Mit einem 12:0-Lauf eilte Ludwigsburg, jetzt lautstark angetrieben von den Fans, auf 71:62 davon, ehe Eatherton mit zwei Freiwürfen und Joseph Lawson per Distanzwurf noch auf 67:71 verkürzten.

Unverhoffte Ausgleichschance

Das Feld war bereitet für ein spannendes Schlussviertel. Dort holten die Löwen dank der beiden Dreier von Point Guard Trevor Releford und Lawson (73:75) die Führung zurück und gaben diese nicht mehr her. Als Handicap erwies sich für die Riesen, dass sich Nick Weiler-Babb bei einem spektakulären Sturz über die Bande am Handgelenk verletzte und darum in der „Crunchtime“ nicht mehr richtig werfen konnte. Als die Niedersachsen fünf Sekunden vor Spielende beim Stand von 87:90 nach einer Auszeit ihres Trainers Pete Strobl bei eigenem Ballbesitz noch ein dummes Foul fabrizierten, kam Ludwigsburg sogar noch mal unverhofft zu einer Ausgleichschance. Doch der letzte Distanzwurf von Jairus Lyles verfehlte das Ziel, das Pokal-Aus war besiegelt.

„Wir sind stabil geblieben, obwohl wir ein sehr junges Team haben, und am Ende war es dann ein Fight. Beide Teams wollten es, aber wir haben zum Glück gewonnen“, sagte Ex-Riese Karim Jallow. Der deutsche Nationalspieler verbuchte an seiner ehemaligen Wirkungsstätte zehn Zähler, hatte aber auch acht Fehlwürfe in der Statistik stehen. Braunschweigs Center Eatherton und Riesen-Guard Carrington waren mit jeweils 26 Punkten die Topscorer ihrer Klubs.