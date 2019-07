Die MHP Riesen Ludwigsburg verstärken sich mit Khadeen Carrington. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der 23-jährige US-Amerikaner, der im Juli im Rahmen der NBA Summer League für die Oklahoma City Thunder auflaufen wird, wechselt von Limburg United aus der belgischen „EuroMillions Basketball League“ in die Barockstadt. Bei den Riesen hat der Guard einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Mit der Verpflichtung des Linkshänders treiben die Riesen die Personalplanungen für die Spielzeit 2019/2020 weiter voran und haben eine der wichtigsten Positionen neu besetzt. Gleichzeitig steht fest, dass Lamont Jones nicht nach Ludwigsburg zurückkehren wird.

Carrington lief in der vergangenen Spielzeit einmal in Deutschland auf: Beim Eurocup-Gastspiel seines montenegrinischen Arbeitgebers (98:75) in der Frankfurter Fraport Arena legte der 23-Jährige zehn Punkte auf. „Khadeen ist ein scorender Point Guard, der jede Menge Athletik und Schnelligkeit mitbringt. Er ist noch jung und hat viel Entwicklungspotenzial, das er zuletzt in Limburg unter anderem in den Playoffs zeigen konnte“, kommentiert Headcoach John Patrick die Verpflichtung des New Yorkers, der in Belgien pro Partie 14,1 Punkte, 4,8 Assists und 3,6 Rebounds markierte.

Die Riesen werden für Carrington die insgesamt dritte Karriere-Station in Übersee werden. Denn in der vergangenen Spielzeit lief der US-Amerikaner nicht nur in Belgien, sondern auch in Montenegro auf. Für Mornar Bar erzielte Carrington in Liga und EuroCup durchschnittlich 6,9 Punkte und 1,6 Assists. Patrick ergänzt: „In Bar lief es für Khadeen nicht ideal. Nach seinem Wechsel nach Limburg hat er aber seine Entwicklung in den vergangenen Monaten sehr gut fortgesetzt. Er ist sehr ambitioniert, wird deshalb in der NBA Summer League spielen und so den bestmöglichen Wettbewerb haben, bevor er nach Deutschland kommt.“

Während mit Carrington ein weiterer Neuzugang feststeht, gibt es bezüglich eines letztjährigen Riesen ebenfalls Gewissheit: Der Vertrag von Lamont Jones, der im vergangenen Jahr aus Weißenfels nach Ludwigsburg wechselte und in insgesamt 40 Partien auf 12 Punkte, 2,3 Assists und 2,3 Rebounds kam, wird nicht verlängert. Die Riesen wünschen dem 29-Jährigen für seine berufliche und private Zukunft alles Gute, heißt es in einer Mitteilung der Basketballer.