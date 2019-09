Einen perfekten Start in die neue Bundesliga-Saison legten die MHP Riesen Ludwigsburg in der Stadthalle in Weißenfels mit dem 89:87-Sieg beim Syntainics MBC hin. Zwischenzeitlich lagen die Basketballer aus Ludwigsburg mit 14 Punkten in Rückstand. Bester Wefer bei den Gästen war Nick Weiler-Babb mit 24 Punkten.

Beide Teams benötigten eine Anlaufzeit, um auf Touren zu kommen und lieferten den 1800 Zuschauern eine ausbaufähige Partie. Die ersten drei Dreierwürfe der Gäste passten in den Korb des MBC. Khadeen Carrington zweimal und Weiler-Babb sorgten damit für die ersten neun Punkte der Riesen, die mit 9:5 vorne lagen. Nach dem ersten Viertel allerdings führten die Gastgeber knapp mit 19:17. Ihren Vorsprung bauten sie im zweiten Viertel mit einem 12:0-Lauf von 19:18 auf 31:18 aus. Da passte in der Defensivarbeit der MHP Riesen wenig zusammen. Nach einer Auszeit lief es dann wieder besser und Jaleen Smith, Carrington und Tanner Leissner verkürzten den Rückstand auf sechs Zähler. Bei Halbzeit lag das team von Trainer John Patrick mit 37:44 zurück.

MBC baut Führung aus

Die Weißenfelser waren auch im dritten Viertel zunächst am Drücker und bauten ihre Führung über 49:39 auf 53:41 aus. Der Kampf und der Einsatz stimmte zwar bei den Ludwigsburgern, aber die Treffsicherheit war verbesserungswürdig. Das gelang und vor dem Schlussviertel lagen sie nur noch sechs Punkte hinten (60:66).

Mit ihren erfolgreichen Würfen glichen Carrington und Konstantin Konga in der aufgeheizten und spannungsgeladenen Atmopshäre für die MHP Riesen zum 66:66 aus und leiteten damit einen offenen Schlagabtausch mit Krimi-Charakter ein. Die Defensive des Patrick-Teams hatte sich wesentlich gesteigert und auch die Wurfausbeute war in Ordnung. Nach 38 Minuten stand die Partie nach einem Korbleger von Weiler-Babb beim 83:83 auf des Messers Schneide. Die Riesen behielten die Nerven, Smith brachte sein Team 17 Sekunden vor Schluss mit 87:85 in Führung. Weißenfels Jovan Novak verpasste den Ausgleich, und Weiler-Babb verwandelte zwei Freiwürfe. „Das war ein sehr taffes Spiel. Weißenfels hat uns 35 Minuten fast dominiert.Wir haben das Spiel in Korbnähe deutlich verloren. Wir waren ein bisschen weich unter dem Korb. Am Ende haben wir mit wichtigen Würfen getroffen. Ich bin stolz, dass wir in dieser speziellen Atmosphäre gewonnen haben“, meinte Riesen-Trainer Patrick. Weiter geht es für sein Team am Samstag (20.30 Uhr) im Pokal-Achtelfinale in der MHP-Arena gegen die Löwen Braunschweig.