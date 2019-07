Nach 567 Pflichtspielen auf nationalem und internationalem Parkett beendet David McCray von den MHP Riesen Ludwigsburg seine Basketball- Karriere. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Der 32-jährige gebürtige Speyerer verlasse das Parkett als Kapitän, Defensivanker, Fan-Liebling und Anführer. „David war nicht nur als Spieler anerkannt, sondern insbesondere auch als Mensch und Persönlichkeit. Er war eine Identifikationsfigur, zeichnete sich durch Leadership auf dem Court, aber auch abseits des Spielfeldes aus und hat für unseren Klub eine Menge geleistet“, würdigte Präsident Alexander Reil dessen Verdienste um den Verein.

Trotz des Karriereendes bleibt McCray dem Klub erhalten: Ab der neuen Spielzeit startet er seine Trainerkarriere im Programm der Riesen und ist dabei in einer Doppelfunktion tätig: Während er sich als einer der drei Assistenztrainer gemeinsam mit Benjamin Pantoudis vor allem um die Athletik der Profis kümmern und als Mentor fungieren wird, leitet er ab der neuen Spielzeit mit Namensvetter David Gale die Geschicke des U19-Teams in der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL).

Auf dem Parkett bis auf Weiteres nicht mehr zu sehen sein wird das Trikot mit der Nummer vier: Als Anerkennung für seinen jahrelangen Einsatz auf und neben dem Parkett werden die Riesen die Nummer vier vorerst nicht mehr vergeben und das Trikot des langjährigen Kapitäns unters Hallendach hängen – als erstes Jersey in der knapp 60-jährigen Geschichte des Ludwigsburger Basketballs. „Ich bin unheimlich dankbar aber auch stolz auf alles, was ich in den vergangenen 15 Jahren erleben durfte. Ich habe jede Sekunde auf dem Spielfeld genossen“, sagte McCray.