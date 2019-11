Bundesliga-Topspiel, 4040 Fans, zum zweiten Mal in dieser Saison eine ausverkaufte MHP-Arena – der Rahmen am Sonntagabend stimmte. Und auch das Ergebnis stimmte, zumindest aus Sicht der MHP Riesen Ludwigsburg. Die Mannschaft aus der Barockstadt schlug den Vizemeister Alba Berlin nach einer dramatischen Partie mit 81:77 und verbesserte sich mit dem siebten Sieg im achten Saisonspiel auf den zweiten Platz hinter Bayern München. Die Gäste, die zuvor sonst nur gegen den Titelverteidiger aus München verloren hatten, bleiben Tabellenvierter. „Emotionen spielen immer eine Rolle. Als wir hinten lagen, haben uns die Zuschauer gepusht. Auch in der Crunchtime haben wir davon profitiert, dass es in der Halle so laut war“, zeigte sich Riesen-Trainer John Patrick nach dem Basketball-Krimi angetan von der Stimmung auf den Rängen.

Berlin legt Fehlstart hin

Fehlpässe und Ballverluste prägten das erste Viertel – ein Indiz, wie intensiv sich beide Teams im Verfolgerduell beharkten. Die Albatrosse merkten schnell, dass nur eine Topleistung sie vor der zweiten Saisonniederlage bewahren würde – und die zeigten sie in den ersten zehn Minuten noch nicht. Dafür erlaubten sich die Berliner eine für ihre Verhältnisse hohe Fehlerquote. Allein fünf Ballverluste wies das Scouting zur ersten Pause aus. Auch bei den Trefferquoten und den Rebounds war der Favorit schlechter als die Riesen, was eine Ludwigsburger 21:15-Führung zur Folge hatte.

Im zweiten Spielabschnitt steigerte sich der Euroleague-Teilnehmer von der Spree, der noch am Donnerstag in Athen im Einsatz gewesen war, in allen Belangen. Nach drei Dreiern innerhalb von viereinhalb Minuten – zweimal war Rokas Giedraitis erfolgreich, einmal Luke Sikma – glich Berlin zum 28:28 aus (15.). Die Partie begann von neuem. Mit zwei weiteren Dreiern von Sikma und Martin Hermannsson und einem 14:2-Lauf warf Alba eine 44:35-Führung heraus. In kurzer Zeit hatte die Mannschaft des spanischen Star-Trainers Alejandro Garcia Reneses die Verhältnisse wieder zurechtgerückt.

In Durchgang drei berappelten sich die Riesen wieder und kämpften sich, getragen von den Fans, beim 47:48 (24.) und 57:58 (30.) zweimal auf einen Punkt heran. Glück hatte das Heimteam außerdem, dass der vermeintliche Buzzerbeater von Jonas Mattis­seck zum 57:60 nicht zählte. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene noch mal auf Video an und entschieden dann, dass der Berliner einen Wimpernschlag nach der Sirene seinen Wurf abgesetzt hatte. Das Feld für ein dramatisches Schlussviertel war bereitet.

Die letzten zehn Minuten waren nichts für schwache Nerven. Die Begegnung blieb heiß umkämpft. Daraus resultierten viele Fouls und Freiwürfe. Längst war klar, dass hier Nuancen über Sieg oder Niederlage entscheiden würden. Mit zwei Freiwürfen glich Khadeen Carrington in der 35. Minute erstmals nach langer Zeit wieder aus – 65:65. Mit zwei weiteren Freiwürfen brachte Tanner Leissner Ludwigsburg mit 67:65 in Front (36.). Kaum einen Zuschauer hielt es jetzt noch auf den Sitzen.

Leissner schnappt sich Rebound

Die Führung wechselte munter hin und her. Mit zwei Dreiern in der vorletzten Minute machten Nick Weiler-Babb und Carrington zweimal einen Rückstand wett. In der Schlussphase hatte der Außenseiter auch das nötige Quäntchen Glück – etwa als sich Leissner sieben Sekunden vor Spielende beim Stand von 80:77 einen Offensivrebound schnappte, gefoult wurde und schließlich einen seiner zwei Freiwürfe zum 81:77-Endstand verwandelte.

Der Rest war eine Jubelarie in Gelb und Schwarz. Da war es auch zu verschmerzen, dass die Dreier diesmal nicht wie gewohnt gefallen waren und neun Assists der bisher schlechteste Wert in dieser Runde darstellen. „Wir haben den Ball kontrolliert – mit zwölf Offensivrebounds und nur neun Turnovers. Das ist der Schlüssel zu unserem Spiel, auch wenn wir mal nicht so gut treffen“, analysierte Coach Patrick.