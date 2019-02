Tischtennis Ausfälle waren nicht zu kompensieren

Bietigheim-Bissingen / mg

Im Spitzenspiel der Tischtennis-Regionalliga Südwest mussten sich die Männer des TTC Bietigheim-Bissingen dem TSV Kuppingen knapp mit 6:9 geschlagen geben. Dabei wehrte sich das ersatzgeschwächte TTC-Team fast vier Stunden lang, ehe die Niederlage feststand. „Ich bin höchst zufrieden mit meinem Team. Sie haben alles gegeben und wollten trotz der schlechten Rahmenbedingungen hier was mitnehmen. Großes Kompliment“, zeigte sich TTC-Coach Andreas Kienle hochzufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

Ohne ihre etatmäßige Nummer drei Pedro Osiro Shinohara holten sich die Bietigheimer eine überraschende 2:1-Führung nach den Doppeln. Das Bietigheimer Spitzenduo Mats Sandell/Pekka Pelz gewann gegen Bojan Veselinovic/Matija Jovicic ebenso in fünf Sätzen wie das neuformierte Doppel drei Tom Mayer/Michael Engelhardt Goran Kocic/Thomas Krammer in Schach hielt. Für Nick Rütter und Ersatzmann Fabian Altrieth gab es gegen Aleksandar Karakasevic/Nemanja Ignjatov allerdings nichts zu holen.

Niederlagen im oberen Paarkreuz

So ging es mit einer 2:1-Führung in den ersten Einzeldurchgang, in dem die Gastgeber das Spiel durch zwei Siege im Spitzenpaarkreuz von Karakasevic gegen Pelz und Ignjatov gegen Sandell gleich zu ihren Gunsten drehten. Doch der TTC kämpfte sich zurück. Mayer besiegte in einem furiosen Spiel Veselinovic glatt in drei Sätzen, während Rütter am Nebentisch einen scheinbar aussichtslosen Rückstand gegen Jovicic noch in einen 3:2-Sieg drehte. Nach dem 4:4-Ausgleich von Kocic gegen Altrieth hatte es TTC-Youngster Engelhardt auf dem Schläger, sein Team mit einer Führung in die Halbzeit zu schicken. Doch am Ende musste er sich mit 8:11 im Entscheidungssatz gegen Krammer geschlagen geben.

Noch hoffte man im TTC-Lager auf den Punktgewinn. Diese Hoffnung wurde jedoch kleiner als neben Sandell, der sich dem Topstar der Liga, Karakasevic, in vier Sätzen geschlagen geben musste, auch Pelz ein vorentscheidendes Duell gegen Ignjatov ebenfalls in vier Sätzen abgab. Rütter brachte sein Team zwar durch einen 3:1 Sieg gegen Veselinovic nochmals auf 5:7 heran, jedoch konnte Mayer diese Vorlage gegen Jovicic nicht nutzen. In vier Sätzen unterlag der Bietigheimer dem jungen Serben zum 5:8. Ein 3:1-Sieg von Engelhardt gegen Kocic war dann am Ende beim Stand von 5:8 aus Sicht des TTC nur noch Ergebniskosmetik, da am Nebentisch Krammer mit einem 3:0 gegen Altrieth den 9:6-Sieg seines Teams festzurrte.