Handball Aus dem Krankenstand zum Leistungsträger

Es war ein Tag, der so gar nicht zur bisher starken Saison von Marco Rentschler passte: Der gebürtige Bietigheimer in Diensten von Frisch Auf Göppingen legte am Sonntag im Derby der Handball- Bundesliga beim TVB 1898 Stuttgart einen unglücklichen Auftritt hin. Rentschler verhungerte am rechten Flügel und bekam von seinen auf den Rückraum fixierten Teamkollegen kaum einen Ball – mit der Folge, dass er aus dem Spiel heraus keinen einzigen Wurf aufs gegnerische Tor abfeuerte. Obendrein vergab der 24-jährige Linkshänder zwei Siebenmeter: Der erste landete am Außenpfosten, den zweiten parierte Nationaltorhüter Johannes „Jogi“ Bitter. Letztlich ließ Frisch-Auf-Coach Hartmut Mayerhoffer den Rechtsaußen die komplette zweite Hälfte auf der Bank.

„Wir haben von Anfang an nicht das gezeigt, was wir können“, sagte Rentschler, dem die Enttäuschung nach dem Prestigeduell deutlich anzumerken war. Denn die Göppinger hatten vor den 6211 Zuschauern in der ausverkauften Porsche-Arena auf den letzten Drücker einen Punkt verloren – Stuttgarts Max Häfner traf in der Schlusssekunde zum 26:26-Ausgleich. „Die Rückrunde läuft bisher nicht optimal – weder bei mir noch bei uns als Mannschaft. Ich will da weitermachen, wo ich in der Vorrunde aufgehört habe und noch besser werden“, meinte Rentschler, der mit Göppingen nach 23 Spieltagen auf Rang sieben steht.

Fast 70 Prozent Trefferquote

Trotz des Dämpfers im Derby absolviert der bei der SG BBM ausgebildete Flügelspieler seine bisher beste Erstliga-Runde und hat sich fest in der Stammformation von Frisch Auf etabliert. Rentschler versäumte keine Partie. Mit 71 Toren belegt er in der teaminternen Statistik den vierten Platz und kommt dabei auf eine herausragende Trefferquote von fast 70 Prozent. Vor neun Tagen stellte Rentschler im Verfolgerduell gegen die MT Melsungen (27:30) mit acht Treffern sogar einen neuen persönlichen Karriere-Bestwert in der Eliteklasse auf. Alle sieben Siebenmeter verwandelte er da. Auch in der Abwehr steht der 1,85 Meter große Rechtsaußen seinen Mann.

„Marco hat in dem halben Jahr, seit ich hier bin, eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Er war in der Hinrunde einer unserer konstantesten Spieler“, lobt Mayerhoffer, der zweimalige Bietigheimer Aufstiegstrainer, seinen Musterschüler.

Vertrag bis 2021

Wie zufrieden man unter dem Hohenstaufen mit Rentschler ist, zeigt die vorzeitige Vertragsverlängerung: Im Februar gab der viermalige EHF-Pokal-Sieger bekannt, dass er den schwäbischen Lokalmatador bis 2021 an sich gebunden hat. „Ich fühle mich wohl in Göppingen, wir haben eine super Mannschaft, ich komme gut mit dem Trainer klar – und als i-Tüpfelchen bin ich nahe an der Heimat“, sagt Rentschler.

Seit dem Wechsel 2015 vom damaligen Erstliga-Absteiger Bietigheim zum neunfachen deutschen Meister wohnt er in Göppingen. Bei den Spielen von Frisch Auf kann er – so wie auch sein Bruder Patrick bei jenen der SG BBM – normal auf familiären Beistand bauen. In der Porsche-Arena war Marco am Sonntag allerdings der einzige Rentschler weit und breit. „Die ganze Familie war bei einer Taufe“, erzählt er und fügt mit Galgenhumor hinzu: „Vielleicht war das auch besser so.“

Dass er in dieser Saison so viel Einsatzzeit bekommt, hat freilich nicht nur mit seinem Formhoch zu tun, sondern auch damit, dass er bisher verletzungsfrei geblieben ist. Dagegen fehlte Neuzugang Tim Sörensen, sein dänischer Konkurrent und Kollege auf der Rechtsaußen-Position, während der Hinserie wegen Achillessehnenproblemen und ist erst seit der WM-Pause wieder dabei. „Für ihn war das eine ganz beschissene Situation. Sich nach zwei, drei Wochen schwer zu verletzen – das ist das Schlimmste, was einem nach einem Vereinswechsel passieren kann“, sagt Rentschler mitfühlend.

Er spricht aus eigener Erfahrung. Schließlich hat der Linkshänder Ähnliches durchgemacht. Im August 2015 erlitt er bei einer seiner ersten Trainingseinheiten in Göppingen einen Kreuzbandriss im rechten Knie und fiel monatelang aus. Nicht die einzige schwere Blessur in seiner Laufbahn. Noch in seiner Bietigheimer Zeit zog er sich einen Meniskusriss zu. Und im Juli 2017 verletzte sich Rentschler im Trainingslager in Eppan (Südtirol) erneut am Innenmeniskus. Wieder folgten Operation und Reha. „Mich hat es oft erwischt. Es gehört aber zum Sport, sich dann immer wieder zurückzukämpfen“, sagt Rentschler, der neben dem Handball an der Hochschule Ansbach BWL studiert.

SG BBM als Herzenssache

Sein Ausbildungsverein SG BBM liegt ihm nach wie vor am Herzen. Bei der Aufstiegsfeier 2018 war er bis in den späten Abend als Gast dabei. Nun drückt er Bruder Patrick und dem Rest des Bietigheimer Teams im Abstiegskampf die Daumen – und sieht dort gute Chancen: „Was die spielerische Klasse und das Leistungsniveau angeht, ist die SG keinesfalls schlechter als zum Beispiel Gummersbach. Mit der Verpflichtung von ,Mimi’ Kraus hat die Mannschaft einen Push erhalten. Er passt super ins Team.“

Ob es die Rentschler-Brüder irgendwann wieder Seite an Seite auf dem Feld geben wird? Marco hält’s für denkbar: „Warum nicht? Vielleicht spielen wir beide ja am Ende mal wieder in Bietigheim. Das ergibt sich alles, wenn es soweit ist.“