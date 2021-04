Der Drittligist HC Oppenweiler/Backnang ist mit einem Sieg in die Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Matthias Heineke setzte sich am Samstagabend in eigener Halle im Derby gegen den TSB Heilbronn-Horkheim mit 33:30 durch.

Dabei waren die Hausherren stark ersatzgesch...