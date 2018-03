Handball Aufstiegskandidat zieht seine Stärke aus dem Zusammenhalt

cp

Die SG BBM Bietigheim strebt nach zwei Spielzeiten in der Zweiten Liga zurück in die Bundesliga. Vor dem Spitzenspiel des Tabellenzweiten am Samstag um 19.30 Uhr in der EgeTrans-Arena gegen den direkten Verfolger ASV Hamm-Westfalen, der fünf Punkte zurück auf Rang drei liegt, äußert sich SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger zur erfolgreichen Saison und den Aussichten bei einem möglichen Aufstieg.

Herr Spahlinger, worauf führen Sie die bislang ausgezeichnete Leistung der SG BBM Bietigheim zurück?

Bastian Spahlinger: Unsere SG-Familie: Unser Verein mit unseren vielen Mannschaften und ehrenamtlichen Helfern, unsere treuen Sponsoren, unser junges, hungriges Team auf der Geschäftsstelle, unser kompetenter Beirat und Vorstand sowie unsere Mannschaft samt Umfeld – wir alle haben einen besonderen Zusammenhalt entwickelt, aus dem wir unsere Stärke ziehen. Dies spiegelt sich auch auf dem Spielfeld wider. Jeder bringt seine Stärken ein und ein Rädchen greift ins andere. Dadurch können wir unseren attraktiven, schnellen Teamhandball spielen und sind für die Gegner nur schwer ausrechenbar.

Wo landet die Bietigheimer Mannschaft am Saisonende?

Da wo sie am Ende hingehört.

Welcher Spieler hat Sie bislang am meisten überrascht?

Überrascht hat mich keiner, denn ich weiß, wie hart die Jungs für ihre Ziele arbeiten. Gefreut habe ich mich aber beispielsweise für Domenico Ebner. Er hat gezeigt, wie man es mit Fleiß und Leidenschaft von einem talentierten Drittligakeeper zum gestandenen Bundesligatorwart und italienischen Nationalspieler schaffen kann.

Wäre die SG BBM bereit, erneut in die Bundesliga aufzusteigen?

Wir haben 2017 unser 74321-Konzept ins Leben gerufen. Dies besagt, dass wir uns mit 7 Spielern auf dem Feld in 4 Jahren mit unseren 3 Stammvereinen von einem 2. Ligisten zu einem nachhaltigen 1. Ligisten entwickeln wollen. Im Rahmen dieses Konzepts machen wir unsere Hausaufgaben und wären im Falle des Aufstiegs bereit für die Bundesliga.

Mit welchem Etat wäre ein Aufstieg verbunden?

Dies kann man nicht direkt an Zahlen bemessen. Sicher werden wir unseren Etat steigern müssen, um konkurrenzfähig zu sein. Viel wichtiger ist aber, wie effektiv wir das Geld einsetzen und dass wir die Schlüsselpositionen auf und außerhalb des Feldes mit Kompetenz besetzen. So bin ich zum Beispiel sehr froh, einen Fachmann wie den ehemaligen DHB-Präsidenten Bernhard Bauer im Beirat an unserer Seite zu wissen.

Welche Lehren hat der Verein aus der ersten Saison in der Bundesliga gezogen? Was hat sich geändert?

Ich persönlich habe aus der letzten Erstligasaison viel mitgenommen und bin froh, dass ich die tollen Erfahrungen sammeln durfte. Unter dem damaligen Geschäftsführer Timo Schön haben wir bereits einige Dinge richtig und aus den geringen finanziellen und personellen Ressourcen viel gemacht. Natürlich haben wir auch aus gewissen Dingen gelernt. Generell ist die SG in den letzten vier Jahren strukturell weiter gewachsen und wir können nun gewisse Prozesse noch besser abwickeln.

Acht Spieler aus dem aktuellen Kader haben ihre Verträge bereits verlängert, mit Gerdas Babarskas und Paco Barthe stehen zwei Abgänge fest. Wie ist der Stand bei den übrigen Spielern des aktuellen Kaders?

Bis auf Gerdas Babarskas und Paco Barthe bleibt der Kader zusammen. Uns war wichtig, mit dem Gros der Spieler zu verlängern und dies möglichst frühzeitig. Dies haben wir geschafft, darüber bin ich sehr froh. Mit Robin Haller befinden wir uns in guten Gesprächen. Die restlichen Spieler hatten bereits gültige Verträge für die nächste Saison. Unsere Mannschaft lebt, wie schon oben beschrieben, von der Eingespieltheit und dem Teamhandball. Und wir haben einige junge Spieler mit viel Potential im Kader, die sich in den nächsten Jahren im Kreise unserer SG-Familie noch weiterentwickeln werden.

Würde sich die Mannschaft bei einem Aufstieg wesentlich gegenüber einer Zweitliga-Saison verändern?

Wie eben erwähnt, bleibt das Gerüst der Mannschaft zusammen. Die Jungs hätten es sich im Falle eines Aufstiegs verdient, in der Ersten Liga zu spielen. Hinzukommen unsere Neuzugänge Maximilian Trost und Michael Oehler. Die Philosophie, talentierte Spieler zu Bundesligaspielern zu entwickeln, werden wir weiter verfolgen. Dies haben wir in den letzten Jahren, auch dank der akribischen Arbeit von Hartmut Mayerhoffer, erfolgreich betrieben und uns damit auch einen Namen geschaffen.

Mit wie vielen Zuschauern rechnen Sie am Samstag im Spitzenspiel gegen den ASV Hamm Westfalen?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen, da der Kartenverkauf in den Tagen vor dem Spiel und an der Abendkasse erfahrungsgemäß stark ist. Ich kann nur betonen, dass es sich auf jeden Fall lohnt zu unseren Spielen zu kommen. Handball ist echt, actionreich und das zugleich in einer familiären Atmosphäre – es macht einfach wahnsinnig viel Spaß für Groß und Klein.

Ihr Tipp für den Samstag?

30:29 für uns.

Herr Spahlinger, vielen Dank für das Gespräch.