Handball Aufstiegsheld sagt leise Ade

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Mimi“ hier, „Mimi“ da – in den vergangenen Tagen drehte sich bei der SG BBM Bietigheim fast alles um die spektakuläre Verpflichtung von Michael Kraus. Da ging die praktisch zur gleichen Zeit vollzogene Trennung von Valentin Schmidt, einem der Aufstiegshelden der Vorsaison, fast unter. Der 25-jährige Spielmacher hatte vor knapp zwei Wochen um eine Vertragsauflösung gebeten, um sich sofort dem VfL Eintracht Hagen anzuschließen und den Südwestfalen im Zweitliga-Abstiegskampf beizustehen. Dorthin wäre er im Sommer ohnehin gewechselt.

Die SG BBM willigte allerdings erst ein, als sie mit Kraus einen hochkarätigen Nachfolger an der Angel hatte – und so lief Schmidt bereits einen Tag, nachdem er den Aufhebungsvertrag in Bietigheim unterschrieben hatte, für Hagen auf. Bei der 27:28-Niederlage in Lübbecke warf er auf Anhieb vier Tore für seinen neuen Klub. Am vergangenen Freitag waren es beim 27:36 gegen Nordhorn-Lingen sogar deren acht.

Win-win-Situation

„Der Vereinswechsel war für beide Seiten eine Win-win-Situation“, sagt Schmidt im Rückblick. „Mich hat gefreut, dass die SG mit ,Mimi’ Kraus so einen Spieler verpflichten konnte. Ihm ist es egal, ob Bietigheim auf Rang 3 oder Rang 17 steht – er spielt seinen Stiefel runter, und das tut der Mannschaft enorm gut.“ Der gebürtige Detmolder bedauert, dass er nun nicht mehr selbst an der Seite mit Bietigheims neuem Star um den Klassenerhalt kämpfen kann, denn: „Wer spielt nicht gerne mal mit einem Weltmeister von 2007 zusammen?“

Vor dem Kellerduell am Sonntag gegen Ludwigshafen (27:18) bereitete der Verein Schmidt einen würdtigen Abschied. Geschäftsführer Bastian Spahlinger überreichte dem Spielgestalter einen Bilderrahmen, in dem ein Trikot mit dessen Nummer 13 steckte – unterschrieben von allen SG-Handballern. Obendrein gab’s noch zwei VIP-Karten für die Heimpartie am letzten Spieltag gegen Gummersbach. „Zur Klassenerhalts-Feier“, erklärte Schmidt schmunzelnd. „Das lege ich einfach mal so aus. Ich glaube, dass es Bietigheim schafft und Gummersbach in den sauren Apfel beißen muss.“

Ein letztes Mal riefen die Fans am Sonntagmittag nach Aufforderung von Hallensprecher Michael Kloiber in der EgeTrans-Arena Schmidts Namen – und der Rückraumspieler war von den Sympathiebekundungen sichtlich bewegt. „Ich gehe mit einem weinenden Auge, weil ich in Bietigheim zweieinhalb sehr schöne Jahre hatte, die mit dem Aufstieg 2018 gekrönt wurden. Damit hat sich für mich der Traum von der Ersten Liga erfüllt“, sagt Schmidt, verweist aber auch auf „das lachende Auge“, das mit seinem kurzfristigen Weggang verbunden sei: „In Hagen werde ich sportlich mehr gebraucht.“

Als großes Talent war Schmidt zur Saison 2016/17 vom TBV Lemgo nach Bietigheim gestoßen. In 92 Punktspielen im SG-Trikot gelangen ihm 133 Treffer. Gerade im Aufstiegsjahr war er einer der Stützen im Team. In dieser Erstliga-Runde stand er 20 Mal auf dem Spielberichtsbogen (30 Tore), dabei aber stets im Schatten des aus Erlangen gekommenen Jonas Link. Auf ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub im regulären Liga-Betrieb ist Schmidt aber gar nicht scharf: „Ich gönne den Jungs und der SG von ganzem Herzen den Klassenerhalt.“