Fußball Aufstiegsaspirant zu Gast beim Dorfklub

Aspach / bz

Nach dem Überraschungs-Coup bei Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück trifft die SG Sonnenhof Großaspach auf den KFC Uerdingen 05. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14 Uhr in der Mechatronik-Arena.

„Natürlich war der vergangene Freitag ein wichtiges und tolles Erlebnis. Wir wollen diesen Schwung auch mitnehmen“, blickt SG-Trainer Florian Schnorrenberg noch einmal auf den Auswärtserfolg zurück. „Uerdingen verfügt aber über riesige individuelle Klasse und will unbedingt aufsteigen“, warnt er davor, nach diesem Coup nun den nächsten Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Namen wie Stefan Aigner, Maximilian Beister, Dominic Maroh oder Weltmeister Kevin Großkreutz kennen wir alle. Mit insgesamt über 1500 Bundesligaminuten verfügen die Spieler über viel Erfahrung“, so der SG-Trainer weiter. „Wir wollen wieder als Team überzeugen, die Ausfälle gemeinschaftlich kompensieren und wir werden alles auf den Platz bringen, was wir bieten können“, gibt Schnorrenberg die Marschrichtung vor.

Verzichten muss er auf Nicolas Jüllich (Leistenverletzung), Joel Gerezgiher (Aufbautraining) und Jamil Dem (Außenbandteilruptur). Auch Kai Gehring (Gelbsperre) wird dem Dorfklub nicht zur Verfügung stehen. Dagegen kehrt Kai Brünker nach Oberschenkel-Problemen wieder ins Mannschaftstraining zurück.

Bislang trafen der Dorfklub und der KFC Uerdingen 05 lediglich in einer Partie aufeinander. Das Hinspiel in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg endete trotz zahlreicher Torchancen auf beiden Seiten mit einem torlosen Unentschieden.