Basketball Aufbäumen kommt zu spät

Ludwigsburg / bz

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben ihr Bundesliga-Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn mit 78:83 vergeigt und damit die wettbewerbsübergreifend fünfte Niederlage in Serie kassiert. Dadurch verloren die Schwaben im Playoff-Wettstreit weiter an Boden und verbleiben auf dem neunten Tabellenplatz.

Ohne Quirin Emanga Noupoue – der Youngster verletzte sich am Nachmittag in der Regionalliga-Partie gegen Karlsruhe (80:65) – dafür aber mit 4016 Zuschauern im Rücken starteten die Riesen solide ins Spiel. Adam Waleskowski, Kelan Martin, der Owen Klassen in der Starting Five ersetzte, und Jordon Crawford sorgten für eine erste Führung (7:5). Aufgrund einiger defensiver Mängel hielt diese aber nicht lange. Die Gäste drehten das Spiel (14:17) und zwangen Coach John Patrick zur ersten Auszeit der Begegnung. Der US-Amerikaner fand die richtigen Worte und sah, wie seine Mannschaft bis zum Viertelende die Partie wieder ausgeglichen gestaltete (22:24).

Unmut über die Schiedsrichter

Spätestens mit Beginn des zweiten Spielabschnitts wurde der Unmut der Ludwigsburger Fans dann größer: Lautstark monierten sie die Gangart der Schiedsrichter. Die Riesen blieben fast vier Minuten ohne eigenen Korb­erfolg und mussten den Kontakt auf bis neun Zähler abreißen lassen. Die Telekom Baskets deckten immer wieder die defensiven Schwächen des Heimteams auf und kamen zu teils leichten Punkten (27:37). Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte fanden die Schwaben wieder Zugriff aufs Spiel. Bonns deutliche Führung beim Gang in die Kabinen der MHP-Arena ging in Ordnung und wurde durch einen Buzzerbeater-Dreier von Josh Mayo noch veredelt (36:46).

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Rheinländer überlegen. Sie zogen ein teamdienliches und gutes Offensivspiel auf, kontrollierten die Ludwigsburger spielerisch und stellten binnen kürzester Zeit auf plus 23. Die Riesen suchten ihr Glück derweil in Einzelaktionen. Doch Lamont Jones und seine Mittstreiter vergaben zahlreiche Aktionen und waren zum Viertelende auf der Verliererstraße (48:68).

Angeführt von Marcos Knight, der sich offenkundig mit diesem Zustand nicht zufrieden geben wollte, startete Ludwigsburg verbessert ins letzte Viertel. Seine Teamkollegen taten es ihm gleich und zeigten den bis dahin sträflich vermissten bedingungslosen Einsatz. Ludwigsburg verkürzte. In der Crunchtime wurde die Aufholjagd aber nicht von Erfolg gekrönt. Denn Crawford verpasste knapp zweieinhalb Minuten vor dem Ende den nötigen Treffer aus der 6,75-Meter-Distanz – und da Martin Breunig sich seinerseits kurz darauf abgezockt zeigte und wieder auf plus fünf stellte (74:79), war die Partie entschieden. „Bonn hat uns über zwei, drei Viertel dominiert“, bilanzierte Riesen-Coach Patrick. „Wir sind erst im vierten Viertel aufgewacht und haben dann – vor einer großartigen Kulisse – eine Aufholjagd gestartet. Diese kam aber letztlich zu spät. Denn Bonn war konzentriert und geordnet genug, um das Spiel verdient zu gewinnen.“