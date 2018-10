Basketball Auf Ligalust folgt Pokalfrust

bz

Nach dem perfekten Saisonstart mit zwei Siegen in der Basketball-Bundesliga ist es für die MHP Riesen Ludwigsburg im BBL-Pokal weniger erfreulich gelaufen. Gegen Ligakonkurrent BG Göttingen gab es ein korbarmes 67:72 im Achtelfinale des BBL-Pokals. Im letzten Viertel, gelangen Ludwigsburg nur noch zehn Punkte.

„Nach dem dritten Viertel haben wir ein bisschen relaxt, und Göttingen hat neun Punkte in drei Angriffen erzielt. Da ist das Momentum gekippt, das war wie ein Knock-out. Es ist schon enttäuschend, dass wir im dritten Viertel so gut gespielt haben und im vierten dann nicht mehr“, ärgerte sich Riesen-Coach John Patrick.

Crawford führt Riesen an

Ludwigsburg konnte sich zunächst einmal mehr auf Point Guard Jordon Crawford verlassen. Der US-amerikanische Wirbelwind war von Beginn an voll da und sollte mit 20 Punkten und 6 Assists Topscorer der Partie werden. Dennoch waren es die Hausherren, die in der Anfangsphase für Highlights sorgten. Stephan Haukohl und Darius Carter brachten mit Dunkings die Sparkassen-Arena früh auf Betriebstemperatur: 10:6 nach sechs Minuten. Die anschließende Ansprache von Riesen-Trainer John Patrick sorgte dafür, dass sich Ludwigsburg ins Spiel kämpfte.

Mit Beginn des zweiten Viertels verdeutlichten die Schwaben ihren Siegeswillen: Die Mannschaft agierte zielstrebiger, zog vermehrt zum Korb und war auch in der Defensive voll da. Bezüglich des Spielstands zog sie daraus jedoch keinen nennenswerten Vorteil. Nach 13 Minuten hieß es 23:23. Vor allem Darius Carter stellte die Barockstädter unter den Körben immer wieder vor Probleme. Allein in der ersten Hälfte erarbeitete sich Carter zehn Punkte und vier Rebounds. Zum Seitenwechsel lagen die Gäste nur knapp zurück (31:32). Sorgen bereiteten Patrick zu diesem Zeitpunkt die Dreierquote (0 von 13) und das Fehlen von Bogdan Radosavljevic (zwei technische Fouls).

Doch nach der Pause markierte Kelan Martin den ersten Distanztreffer der Schwaben zum 36:32. Ludwigsburg agierte fortan deutlich konsequenter und war das bestimmende Team. Die Riesen gingen gar zweistellig in Führung, vor dem letzten Abschnitt stand es 57:42.

Doch dann folgte ein 11:0-Lauf der Gastgeber. Crawford und Martin beendeten den Veilchen-Sturm zwischenzeitlich. Aber Göttingen verkürzte weiter und kam in der 36. Spielminute zum Ausgleich (63:63). Neben dem unbedingten Willen der Göttinger, welche in dieser Phase von Michael Stockton und Derek Willis angeführt wurden, war auf der anderen Seite auch der fehlende Rhythmus der Schwaben auffällig. Den Riesen gelang im vierten Viertel wenig bis nichts, sodass sie sich am Ende verdientermaßen mit 67:72 die Segel streichen mussten.

Schon am kommenden Mittwoch heißt es wieder Pokal für die Riesen. In der Champions League geht es am ersten Spieltag zu Banvit Bandirma.