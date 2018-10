Frauenhandball Arbeitssieg der SG BBM-Frauen nach schwacher erster Hälfte

sim

Wohl noch nicht ganz aus dem Europapokal-Traum erwacht, tat sich die SG BBM Bietigheim beim 26:21-Heimsieg gegen die HSG Bensheim/Auerbach am Mittwochabend lange schwer. Die Defensive stand zwar gewohnt gut, doch vorne spielte das Team von Martin Albertsen alles andere als konsequent. Es unterliefen viele Fehler. Fie Woller stand beispielsweise ab, obwohl sie freien Weg zum Tor hatte. Antje Lauenroth ließ einen Tempogegenstoß liegen, wirkte nicht ganz konzentriert dabei. Andere Würfe wirkten auch überhastet oder unkonzentriert. Und es dauerte fast fünf Minuten, bis überhaupt ein Tor fiel.

Zuschauer murren

Durch den Führungstreffer von Laura van der Heijden erhofften sich die immer wieder murrenden Zuschauer Besserung, doch die Führung war schon nach wenigen Sekunden wieder dahin. Und nach siebeneinhalb Minuten musste Albertsen seine erste Auszeit nehmen, weil es inzwischen 2:1 für die Gäste stand und seine Mannschaft offensiv ein wenig ratlos wirkte. Vier starke Aktionen von Dinah Eckerle zwischen der 12. und 14. Minute, schienen dann so ein wenig der erforderliche Weckruf zu sein. Vier Tore in Serie brachten die 5:3-Führung.

Doch wieder fiel die SG BBM in die alte Lethargie zurück. Albertsen versuchte es mit einem Wechsel – Kim Naidzinavicius für Maura Visser – und die deutsche Nationalspielerin führte sich auch gleich mit einem Treffer ein. Doch als Bensheim/Auerbach zum 8:8 ausglich, kassierte Daniela Gustin eine Zeitstrafe und Albertsen holte im Angriff seine Torhüterin vom Feld. Das ging zweimal gehörig schief. Torhüterin Jessica Kockler und Sanne Hoekstra trafen jeweils ins verwaiste Tor. So stand es plötzlich 10:8 für die Gäste. Doch die SG BBM konnte sich auf ihre Torhüterin und die Defensive verlassen und schaffte es, durch einen 3:0-Lauf – Malestein traf vier Sekunden vor der Pausensirene zum 11:10 – doch noch mit einer Führung in die Pause zu gehen. „Wir sind schwach gestartet, hatten Probleme, den Ball im Tor unterzubringen“, fasste Torhüterin Eckerle, die zur besten Spielerin ihres Teams gewählt wurde, die ersten 30 Minuten zusammen.

Die Pausenansprache fiel kurz aus – nach nicht einmal fünf Minuten kamen die ersten Spielerinnen schon wieder aus der Kabine – aber sie schien gewirkt zu haben. Durch zwei Treffer von van der Heijden und einen von Visser schaffte sich die SG BBM bei einem Gegentreffer von Sanne Hoekstra ein kleines Polster von drei Toren. Auch dank zweier von insgesamt zehn Siebenmetern kam Bensheim noch einmal auf 15:14 ran. Doch auch wenn sich weiterhin die eine oder andere Schwäche in der Offensive einschlich, defensiv brachte die SG BBM die Gäste oft an den Rand der Verzweiflung. Und so schaffte es das Albertsen-Team, bis auf 20:16 davonzuziehen.

Gästetrainerin Heike Ahlgrimm versuchte, mit einem Timeout noch mal frischen Wind ins Spiel der HSG zu bringen, doch Bietigheim ließ sich nun nicht mehr beirren. Über 21:16 wurde die Führung auf 26:20 knapp zwei Minuten vor dem Ende ausgebaut. Karolina Kudlacz-Gloc, die 55 Minuten auf der Bank saß, durfte zwischendurch den Siebenmeter zum 24:19 werfen und feierte in den letzten gut vier Minuten auch ihr Bundesliga-Comeback.

Der Sieg war endgültig in trockenen Tüchern, hätte dank starker Leistung von Abwehr und Torhüterin auch höher ausfallen können, aber vorne tauchten wieder die Probleme im Abschluss auf. So blieb Julia Maidhof mit ihrem sechsten Treffer, dem dritten von der Siebenmeterlinie, der Schlusspunkt vorbehalten. „Ich muss meine Mannschaft loben. Wir haben eine tolle zweite Halbzeit gespielt“, schaute Albertsen vor allem auf das gute Ende.