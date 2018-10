Tischtennis Annett Kaufmann erfüllt ihre Favoritenrolle nicht

Norderstedt / ms

Als beim Bundesranglistenturnier der besten 48 in Norderstedt die Siegerehrung in der U15-Konkurrenz durchgeführt wurde, musste sich Annett Kaufmann mit der Zuschauerrolle begnügen. Das Tischtennis-Talent aus Bietigheim belegte in der Gesamtwertung den fünften Rang, löste damit aber die Fahrkarte zum Top 24, das am 24. und 25. November in Dillingen an der Donau ausgetragen wird. „Damit habe ich mein Ziel erreicht“, gab die Zwölfjährige zu Protokoll und verriet: „Natürlich wäre ich aber gerne auf das Podium gekommen.“ Trotz einer Bilanz von acht Siegen und nur einer Niederlage reichte es aufgrund des Austragungssystems nicht zu einem Medaillengewinn.

Die an Position drei gesetzte Kaufmann gab sich in der Vorrunde keine Blöße. Lediglich die entscheidende Partie um den Gruppensieg gegen Brenda Rühmkorff (TTC Langen 1950) war umkämpft und endete mit einem knappen 3:2-Erfolg. Gegen Stella Lin Wonschik (TTG 207 Ahrensburg), Karina Kobbe (TSV Eintracht Edermissen), Sophia Rudolph (TTC Finow-GEWO Eberswalde) und Katja Schütz (TSV Marienberghausen) blieb die zwölfjährige Linkshänderin ohne Satzverlust.

Dass es für Kaufmann nicht zum Halbfinale reichte, lag an der überraschenden 2:3-Niederlage in der Zwischenrunde gegen Anna Schüler (SV Friedrichsgabe). „Meine Gegnerin war in den entscheidenden Momenten einfach besser als ich“, gab die Bietigheimerin zu. Die zweite Partie gegen Vicky Jöckel (TTG Vogelsberg) gewann sie mit 3:0. In der abschließenden Platzierungsrunde ließ Kaufmann Siege gegen Jele Stortz (DJK Offenburg/3:1) und Sofia Stefanska (TuS Horsten/3:0) folgen.