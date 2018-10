Frauenhandball Angstgegner schlägt TSV

Bönnigheim / Dittmar Zäh

Mit 26:30 verloren die Oberliga-Handballerinnen des TSV Bönnigheim gegen den TSV Allensbach – und scheiterten damit wieder einmal an ihrem Angstgegner.

Bereits die letzten Spiele gegen das Bodenseeteam konnte der TSV nicht für sich entscheiden. So war man eigentlich vorgewarnt und wollte diesem Negativtrend ein Ende setzen. Doch das Spiel begann schon etwas zäh und beide Mannschaften agierten teils nervös. Bis zur 21. Minute gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. immer wieder konnte Bönnigheim den Kreis freispielen. Die Gäste wurden nur durch Fouls oder Siebenmeter gestoppt. Was dann jedoch geschah, konnte man kaum glauben: Immer wieder wurden schön herausgespielte Aktionen nicht verwertet. Auch zahlreiche freie und einfache Würfe fanden nicht den Weg ins Tor. So wurden die Seiten mit einem Bönnigheimer Fünf-Tore-Rückstand gewechselt.

Ein Appell an die Moral von letzter Woche sollte das Team wieder wachrütteln. Doch innerhalb von vier Minuten wuchs der Rückstand auf 9:17. Trainer Stefan Martin war zur Auszeit gezwungen. “Wir waren nun auch in der Abwehr nicht präsent und haben viel zu viel zugelassen“, sagte er. Nach dem 18:9 durch Allensbach wachten die Bönnigheimerinnen aber auf. Schnelle Angriffe und einige gute Abwehraktionen brachten den TSV zurück ins Spiel.

In der 52. Minute lagen die Gäste nur noch 23:25 zurück. Doch erneut vergebene Torchancen sowie zu nachlässige Abwehrarbeit brachen dem TSV das Genick. So verlor das Team recht deutlich mit 26:30. Nächste Woche ist mit dem TSV Wolfschlugen ein Spitzenteam zu Gast. Mit 10:2 Punkten sind sie aktuell Zweiter der Oberliga.

TSV Bönnigheim Schuch; Zäh (6), Bauer, Rupertus, Zerweck, Graner (3), Hildenbrand (3), Alkje Ziegler (5), Krieg, Swantje Ziegler (1), Häberlen (4), Vilara-Heipl (4/3).