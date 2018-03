Eishockey Amateure sind Meister

Bietigheim-Bissingen / ae

Der SC Bietigheim-Bissingen hat sich am Sonntagabend die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga Südwest gesichert. Das Team von Trainer Philipp Hodul gewann im Playoff-Finale das zweite Spiel gegen die Eisbären des EC Eppelheim mit 3:2 nach Verlängerung. Schon die erste Partie hatten die SCB-Amateure daheim mit 4:1 für sich entschieden.

Vor den 800 Zuschauen im Eppelheimer „Icehouse“ lagen die „kleinen“ Steelers bereits mit 0:2 zurück, ehe sie noch dreimal zuschlugen und den Titelgewinn perfekt machten. Damit vermieden sie ein entscheidendes drittes Duell. Der Kanadier Colin McIntosh hatte die Nordbadener mit zwei Toren in Front geschossen (11./25.). Kurz vor der zweiten Drittelpause gelang Tim Heffner der 1:2-Anschlusstreffer für die Gäste (39.). Verteidiger Phi­lipp Albrecht schaffte in der 43. Minute den Ausgleich. Nach 62 Sekunden in der Verlängerung avancierte Mathias Vostarek mit seinem Treffer zum 3:2 zum Bietigheimer Matchwinner.