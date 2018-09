Ludwigsburg Allrounder aus Toronto

Ludwigsburg / bz

Ein weiterer Nationalspieler für den Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg: Aaron Best ist Kanadas Starter auf der Shooting-Guard-Position. Der 26-Jährige ist bereits mit Europa-Erfahrung ausgestattet. In der Saison 2016/2017 spielte Best für den litauischen Erstligisten Juventus Utena. Hierbei kam er in der Liga und der Champions League auf 57 Einsätze, in denen er durchschnittlich 7,2 Punkte, 2,8 Rebounds und 1 Assist erzielte. In der vergangenen Spielzeit lief der kanadische Allrounder in seiner Heimatstadt auf. Beim G League-Ableger der Toronto Raptors, den Raptors 905, war Best einer der Leistungsträger und verbuchte 7,8 Punkte sowie 2,5 Rebounds pro Partie.