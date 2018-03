Frauenhandball Albertsen denkt nicht an Meisterschaft

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Das M-Wort steht bei der SG BBM Bietigheim auf dem Index. „Es ist eine Dummheit, über die Meisterschaft zu reden oder daran zu denken. Das können wir am Schluss der Saison machen, wenn wir noch eine Chance haben“, sagt Trainer Martin Albertsen vor dem Bundesliga-Gastspiel an diesem Samstag (16.30 Uhr) bei der HSG Blomberg-Lippe – und gibt die Marschroute für den Rest der Saison aus: „Es ist wichtig, den Fokus immer nur auf das nächste Spiel zu richten.“ Das habe in der Vorsaison super geklappt, in dieser Rückrunde dann nicht mehr ganz so gut, so der Däne.

Nach 17 Spieltagen steht seine Mannschaft auf dem zweiten Platz, mit fünf Zählern weniger auf dem Konto als der Thüringer HC. Doch mindestens genauso interessant ist der Blick nach hinten: Zum Tabellendritten TuS Metzingen beträgt der Bietigheimer Vorsprung vier Punkte. Nur die beiden erstplatzierten Klubs qualifizieren sich nach der Saison für die Champions Leage. In der Spitzengruppe wird es am 18. Spieltag ohnehin rund gehen, denn der Spitzenreiter THC muss zum Topspiel in Metzingen ran.

Eben jene „Tussies“ hat die HSG Blomberg-Lippe vor zwei Wochen kalt erwischt: Mit 27:25 setzte sich das Team von Trainer André Fuhr in der Ösch-Sporthalle durch und verbesserte seine Bilanz auf 20:2 Punkte und elf ungeschlagene Partien in Folge. Erst am Mittwoch riss die Erfolgsserie des Tabellensechsten: Beim Ligaprimus Thüringer HC unterlagen die Blombergerinnen mit 30:36 (16:16). „Die HSG ist in der Erfolgsspur und wird gegen uns mit unheimlich viel Selbstvertrauen antreten“, sagt Albertsen.

In der Hinserie gewann der deutsche Meister gegen Blomberg-Lippe locker mit 35:23. In der vergangenen Runde feierte die SG BBM mit 37:30 und 39:31 ebenfalls zwei klare Siege. Dagegen kassierte Bietigheim 2015/2016 eine 25:26-Auswärtsniederlage. „In Blomberg haben wir uns schon immer sehr schwer getan“, sagt Albertsen. Der Coach kann dieselbe Mannschaft aufbieten, die am Mittwoch einen 26:20-Derbysieg gegen Neckarsulm eingefahren hat.