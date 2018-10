Basketball Achte Pleite trotz Hill-Gala

Ludwigsburg / Von Andreas Eberle

Sieben Niederlagen in Folge haben die Ludwigsburger Basketballer zuletzt 2002 kassiert – und acht Pleiten hintereinander hat es seit dem Bundesliga-Aufstieg vor 16 Jahren noch gar nie gegeben. Bis Dienstagabend. Da setzten die MHP Riesen im Champions-League- Gruppenspiel gegen Polens Meister Anwil Wloclawek ihre Pannenserie fort und verloren nach einem dilettantischen Schlussviertel mit 85:93. Für den Final- Four-Teilnehmer der Vorsaison war es die vierte Niederlage auf europäischer Ebene im vierten Duell. Damit bleibt das Team aus der Barockstadt in der Gruppe A abgeschlagen auf dem achten und letzten Platz. Am Samstag (20.30 Uhr) geht es für die Krisen-Riesen in der Bundesliga mit einer weiteren Heimpartie gegen Würzburg weiter. Es droht wettbewerbsübergreifend die neunte Pleite hintereinander.

Vor den 1553 Zuschauern in der spärlich besetzten MHP-Arena lagen die Gastgeber zwar meist vorne, aber ein mieses Schlussviertel verhinderte das erste Erfolgserlebnis seit dreieinhalb Wochen. Da war es nur ein schwacher Trost, dass die Riesen mit Flügelspieler Malcolm Hill den besten Mann auf dem Feld hatten. Der US-Amerikaner avancierte mit 31 Punkten zum Topscorer und war mit sechs erfolgreichen Dis–tanzwürfen auch Ludwigsburgs bester Dreierschütze. Schon nach der ersten Hälfte hatte Hill 22 Zähler in der Statistik stehen.

Nach einem 9:0-Lauf führte der Bundesliga-Zehnte bereits mit 18:6 (6.) und zwölf Punkten, ehe Wloclawek zur Aufholjagd blies und kurz vor der Pause zum 44:44 ausglich. Der überragende Hill sorgte mit einem Dreier in der letzten Sekunde noch für eine Ludwigsburger 47:44-Führung nach den ersten 20 Minuten.

Im dritten Viertel zeigten beide Mannschaften ein Dreierfestival – viermal waren die MHP Riesen erfolgreich, dreimal die Gäste aus Polen. Mit einer knappen 71:67-Führung, nach einem 66:67-Rückstand, ging Ludwigsburg in den letzten Spielabschnitt. Noch waren die Patrick-Schützlinge also auf Kurs.

Nervenflattern im Schlussviertel

Doch dann spielten den Riesen wieder die Nerven einen Streich. Schlechte Abschlüsse und vor allem gleich sieben Ballverluste brachen der unerfahrenen Mannschaft das Genick. Auch Routi­nier Adam Waleskowski, der in der heißen Phase sechs Punkte beisteuerte, konnte den Niedergang nicht mehr verhindern. Am Ende bejubelte Wloclawek, das die letzten acht Zähler erzielte, einen 93:85-Sieg – und hinterließ fassungslose Riesen. „Es wird nicht einfacher, aber wir geben die Hoffnung aufs Achtelfinale noch nicht auf“, sagte Coach John Patrick mit Trotz in der Stimme.

MHP Riesen Ludwigsburg: Hill (31), Crawford (10), Best (9), Mbakwe (8), Waleskowski (8), Klein (7), Klassen (4), McCray (3), Jones, Jallow (5), von Fintel.