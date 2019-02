Fußball Abwehrfehler kosten Riexingen die Punkte

Oberriexingen / Simon David

Der Fußball-Bezirksligist SGM Riexingen hat es am Sonntagnachmittag verpasst, an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken. In einem Nachholspiel unterlagen die Riexinger Kicker der Spvgg 07 Ludwigsburg mit 1:3 (1:1).

In einer insgesamt chancenarmen Begegnung hatten beide Mannschaften Möglichkeiten zum Sieg. „Spielerisch waren wir überlegen, Ludwigsburg kam über den Kampf und hat es hauptsächlich mit langen Bällen probiert“, sagte SGM-Trainer Karl Macionczyk. Nach einem Fernschuss staubte Savas Kara zur Führung für die Gäste ab (18.). Noch vor der Pause glich Tobas Mäule aber zum 1:1 aus (36.).

Späte Gegentreffer

Auch nach dem Seitenwechsel ergaben sich auf beiden Seiten kaum zwingende Möglichkeiten. „Spielerisch hat meine Mannschaft mehrfach gute Ansätze gezeigt, aber auch aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse war kein gutes Spiel möglich“, meinte Macionczyk. Die Niederlage wurde dann in der Schlussphase besiegelt, als Tim Vogel einen direkten Freistoß zum 1:2 verwandelte (84.). „Der Ball ging durch unsere Mauer. Es ist bitter, dass uns ein solcher Fehler auf die Verliererstraße gebracht hat“, so Macionczyk.

Nach dem Gegentor setzten die Gastgeber alles auf eine Karte, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen kassierten sie nach einem Konter in der Nachspielzeit noch das 1:3 durch Dustin Bölzle. „Es ist sehr enttäuschend, dass wir verloren haben. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen“, betont der Riexinger Trainer. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt weiterhin vier Punkte. Am kommenden Sonntag steht nun das Auswärtsspiel beim FSV 08 Bissingen II an. Das wird eine deutlich schwerere Aufgabe als Ludwigsburg.

Mit einem Erfolgserlebnis aus dem Nachholspiel hätten die Riexinger womöglich Rückenwind verspürt. Nun wird das Spiel in Bissingen eine ganz harte Nuss. Mit 35 Punkten haben die Nullachter mehr als doppelt so viele Punkte wie die SGM, die nach wie vor den vorletzten Tabellenplatz belegt. Die Spvgg 07 Ludwigsburg verbesserte sich dagegen auf Platz elf.

Solche Abwehrfehler wie beim 1:2 müssen die Riexinger künftig vermeiden, wollen sie am Saisonende auf der sicheren Seite sein. Ebenso gilt es, die von Karl Macionczyk gelobten guten Ansätze im Spielaufbau weiter auszubauen und in Tore umzusetzen.

Riet unterliegt Perouse mit 1:3

Im zweiten Nachholspiel unterlag der SV Riet dem SV Perouse ebenfalls mit 1:3. Für die Gastgeber war Adam Juhasz erfolgreich (59.), für den SV Perouse trafen Musa Ayaz (22./61.) und Defrim Trena (87.). Damit verpassten es auch die Rieter, den Abstand auf Platz 13 zu verkürzen. Mit 15 Zählern hat der Neuling einen Punkt mehr als die SGM Riexingen.