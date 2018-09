Interview „Wir waren nicht gut genug“

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Ausgerechnet bei seinem Ex-Verein SG BBM Bietigheim kassierte Hartmut Mayerhoffer mit Göppingen die zweite Saisonniederlage. Im BZ-Interview spricht der Frisch-Auf-Trainer über die Rückkehr an seine langjährige Wirkungsstätte.

Business as usual oder sentimentale Rückkehr – wie haben Sie am Sonntag Ihre Rückkehr in die Bietigheimer EgeTrans-Arena erlebt?

Das war im Vorfeld für mich schon eine besondere Partie. Das letzte Spiel, bei dem ich auf der anderen Seite gestanden habe, ist gerade einmal drei Monate her. Ich kenne viele Leute und habe viel mit ihnen erlebt. Aber ich bin als Trainer von Frisch Auf hierhergekommen und wollte die Punkte aus Bietigheim mitnehmen. Das haben wir uns anders vorgestellt.

Warum ist Ihr Team gerade in der ersten Hälfte gegen einen Aufsteiger so sehr in Bedrängnis geraten?

Wir haben den Faden verloren, weil wir unheimlich viele freie Würfe liegen lassen haben. Unsere Angriffseffektivität war schlecht, und Domenico Ebner hat auch sehr gut gehalten. Bietigheim hat dagegen die einfachen Tore gemacht. Sechs Tore Rückstand zur Pause sind ein großer Unterschied – und nur elf geworfene Tore in der ersten Hälfte sprechen eine eigene Sprache.

Haben Sie Ihrer früheren Truppe so eine Energieleistung zugetraut?

Ich habe nichts anderes erwartet, weil ich diese Mannschaft kenne – und weil es in dieser Saison durchaus Spiele gab, bei denen die SG BBM nahe an einem Punktgewinn war.

Inwiefern war heute das Publikum ein Faktor?

Das macht die Halle aus. Schon in der vergangenen Saison haben uns die Fans getragen. Die Unterstützung von den Rängen ist hier schon enorm. Ich bin aber froh, dass auch viele Zuschauer aus Göppingen dabei waren. Sie haben uns genauso gut angefeuert. Am Ende waren wir nicht gut genug, um das Spiel zu gewinnen.

Ein Niederlage beim Außenseiter, davor 8:2 Punkte – wie beurteilen Sie nun den Göppinger Saisonstart?

Grundsätzlich ist unser Start gelungen. Aber wir haben gesehen, dass wir in dieser Liga in jedem Spiel an die 100 Prozent kommen müssen. Das haben wir heute nicht geschafft.

Die Schiedsrichter haben gegen Frisch Auf gleich neun Zeitstrafen verhängt. Hadern Sie mit dem Duo?

Zur Schiedsrichterleistung möchte ich nichts sagen. Wir haben in erster Linie mit uns zu tun und müssen schauen, was wir besser machen können.