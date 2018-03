Nachgefragt „Wir sind noch nicht durch“

Bietigheim / ae

Mit sechs Toren und einer Topleistung im Innenblock hat Gerdas Babarskas (24) beim 31:27-Sieg gegen Hamm ein starkes Comeback im Trikot der SG BBM Bietigheim gefeiert – nach einer fünfwöchigen Wettkampfpause. Im Interview spricht der litauische Nationalspieler über seine Rückkehr, die auskurierte Knieverletzung, die Lage im Aufstiegskampf und seinen Weggang im Sommer.

Sie waren bei Ihrem Comeback gegen Hamm auf Anhieb einer der Erfolgsgaranten in der Bietigheimer Mannschaft. Haben Sie so einen fast perfekten Wiedereinstand vor dem Topspiel für möglich gehalten?

Gerdas Babarskas: Dass es bei mir gleich wieder so gut laufen würde, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte aber heute von Anfang an ein super Gefühl – und dabei meine ich vor allem die Teamleistung. Ich habe gewusst, dass wir momentan gegenüber Hamm die bessere Mannschaft sind.

Hatten Sie während des Duells Probleme mit Ihrer Patellasehne?

Nein, ich war schmerzfrei. In der Reha habe ich mit unserem Athletiktrainer Nils Heinze hart und konzentriert gearbeitet – auch an meinen Defiziten. Ich habe mich heute fit und super gefühlt.

War es hart, dem Team so lange von außen zuschauen zu müssen?

Das war ein komplett anderes Gefühl. Seit den fünf Jahren, in denen ich als Profi im Ausland spiele, war das meine erste Verletzungspause. Diese Erfahrung war etwas völlig Neues. Ich habe versucht, neben dem Spielfeld alles zu geben und meine Jungs anzufeuern – und am Ende habe ich mit ihnen die Siege gefeiert. Mehr konnte ich ja nicht machen.

Wie beurteilen Sie nach dem Erfolg über Hamm die Aufstiegschancen?

Wir sind noch keinesfalls durch. Es liegen noch elf Spiele vor uns, und wir haben nur ein paar Punkte Vorsprung. Auf uns warten noch ganz schwere Duelle in dieser schweren Liga. Das wird bis zum Ende spannend. Es ist noch nichts entschieden, und ich glaube, dass vor dem letzten Spieltag auch noch nichts entschieden sein wird. Es wäre für mich das Größte, mich mit dem Aufstieg aus Bietigheim zu verabschieden.

Haben Sie mittlerweile Ihren Entschluss bereut, die SG BBM im Sommer zu verlassen?

Es geht mir nicht darum, in der Ersten oder in der Zweiten Liga zu spielen, sondern das war eine persönliche Entscheidung. Nach drei Jahren hier will ich etwas Neues probieren.

Wo werden Sie denn in der neuen Saison spielen?

Das steht noch nicht fest. Wir werden sehen.