Eishockey „Wir müssen um unser Leben kämpfen“

Jan Simecek

Mit 9:1 haben die Bietigheim Steelers ihr erstes Spiel bei Aufsteiger Deggendorfer SC gewonnen. Das werde so aber nicht mehr passieren prophezeit Bietigheims Trainer Hugo Boisvert vor dem zweiten Aufeinandertreffen in Niederbayern an diesem Freitag um 20 Uhr.

„Es gibt keine einfachen Spiele mehr in dieser Liga“, sagt Steelers-Trainer Hugo Boisvert vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft bei Ligaschlusslicht Deggendorfer SC. Immer wieder würden Kellerkinder die Top-Teams der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) schlagen. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass sich sein Team von dem 9:1-Kantersieg beim ersten Aufeinandertreffen in Niederbayern blenden ließe. Dafür habe spätestens die 4:5-Heimniederlage nach Verlängerung eine Woche vor Weihnachten gesorgt. „Das ist inzwischen eine ganz andere Mannschaft mit einem neuen Trainer und vor allem einem Top-Torhüter“, so Boisvert.

Wie stark dieser Jason Bacashihua zwischen den Pfosten des Deggendorfer Tores ist, das haben die Steelers kurz vor Weihnachten am eigenen Leib zu spüren bekommen. Deshalb steht er auch im Mittelpunkt der Überlegungen Boisverts, wie gegen den Aufsteiger vorzugehen sei. „Es ist wichtig, dass wir oft zum Tor gehen und viel Verkehr vor ihm verursachen. Er darf die Scheibe nicht sehen“, so der Steelers-Trainer. Darüber hinaus müssten Fehler unbedingt vermieden werden, und „wir müssen um unser Leben kämpfen“, so Boisvert

Auf einen seiner quirligsten und bissigsten Stürmer, der für viel Action vor Bacashihua sorgen könnte, muss der Franco-Kanadier allerdings verzichten. Nachdem sich Frederik Cabana am Freitag in Weißwasser verletzt hat, fällt er für dieses Wochenende auf jeden Fall aus. Wie lange er darüber hinaus fehlen wird, ist noch nicht sicher. Besser sieht es da bei Tyler McNeely aus, der sein letztes Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag in Freiburg gemacht hat. Bei ihm entscheidet es sich von Tag zu Tag, ob er auflaufen kann.

Sicher mit dabei ist Leihgabe Eric Stephan von Kooperationspartner Nürnberg. Und darüber ist Boisvert sehr froh. „Obwohl er vorher lange verletzt war, bin ich sehr zufrieden mit ihm. Er ist ein Spieler, der perfekt zu uns in die Kabine passt und der sich auf dem Eis prima mit Willie Corrin versteht“, berichtet der Steelers-Coach. „Eric ist eine sehr gute Verstärkung für unsere Defensive. Wir sind Nürnberg sehr dankbar dafür, dass die Zusammenarbeit so gut klappt“, so Boisvert weiter.