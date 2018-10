Tischtennis „So eine Leistung ist selten“

Bietigheim-Bissingen / mag

Einen der besten Auftritte der vergangenen Jahre haben die Tischtennis-Männer des TTC Bietigheim-Bissingen in ihrem Regionalliga-Heimspiel gegen den DJK Sportbund Stuttgart hingelegt. Als Außenseiter in das Spiel gestartet, fertigte das TTC-Sextett den Gast aus der Landeshauptstadt mit 9:3 ab und verteidigten somit die Tabellenspitze. „Es war einer der Tage, an denen nahezu alles ging. Ein beeindruckender Auftritt meiner Mannschaft“, schwärmte TTC-Coach Andreas Kienle.

Bereits nach den Eingangsdoppeln hatten die Bietigheimer die Führung übernommen. Mats Sandell/Pekka Pelz ließen Marius Henninger/Uros Bojic genauso keine Chance wie Tom Mayer/Nick Rütter ihren Gegnern Nico Wenger/Carlos Dettling. Nur Pedro Shinohara/Michael Engelhardt mussten Hao Mu/Sven Happek nach vier Sätzen zu deren Sieg gratulieren. Doch im Anschluss überrollten die TTC-Männer die Stuttgarter. Zunächst siegte Sandell mit einem Urschrei nach dem Matchball in fünf Sätzen gegen Happek. Parallel entzauberte Pelz den Spitzenspieler des Sportbunds Mu ebenfalls in fünf Sätzen zum 4:1-Zwischenstand. Shinohara hatte zwar in den ersten drei Sätzen gegen Wenger schwer zu kämpfen, doch danach drehte der ungeschlagene Schweizer Youngster mächtig auf und siegte abermals in fünf Sätzen. Sein Paarkreuzkollege Mayer fegte hingegen nach einem Feuerwerk von Topspins Henninger in drei Sätzen vom Tisch. Den perfekten ersten Einzeldurchgang mit sechs Siegen aus sechs Einzeln besorgten dann Rütter und Youngster Engelhardt. Zunächst bezwang Rütter den ehemaligen Bietigheimer Bojic in drei Sätzen, ehe Engelhardt seine tolle Form mit einem 3:1 gegen Dettling unter Beweis stellte und das Ergebnis auf 8:1 schraubte.

Zu Beginn des zweiten Einzeldurchgangs konnten zwar Mu durch einen 3:2-Sieg gegen Sandell und Happek durch ein 3:0 gegen Pelz ihr Team nochmals auf 3:8 heranbringen. Doch das sollte am Ende nur Ergebniskosmetik sein, da Shinohara in seinem Duell gegen Henniger schnell keine Zweifel aufkommen ließ, wer hier als Sieger vom Tisch gehen würde. In drei Sätzen beendete Shinohara das an diesem Tag ungleiche Duell und machte den 9:3-Erfolg perfekt. „Es war ein phantastischer Abend hier in Untermberg. So eine Leistung – bei der nahezu jeder Spieler in puncto Spielwitz, Form und Einstellung am Limit agiert hat – ist selten. Aber es ist der Lohn für die gute Trainingsarbeit und den tollen Zusammenhalt im Team“, sagte TTC-Akteur Mayer.

Rang eins als Momentaufnahme

Mit nun 6:0 Punkten thronen die Bietigheimer immer noch an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest. „Das ist eine tolle Momentaufnahme. Trotzdem wissen wir natürlich, dass es sechs wertvolle Punkte gegen den Abstieg sind. Darauf liegt immer noch unser Fokus“, zeigt sich Mayer realistisch.