Ein Triumph beim Comeback, Hunderte Landsleute, die ihm in der Ludwigsburger MHP-Arena huldigen, einen dicken Gürtel um den Bauch – für den griechischen Kampfsport-Helden Michalis Zambidis verlief die Box- und Kickboxveranstaltung „Breakout“ am Samstag eigentlich wie erträumt. Wäre da nur nicht die Blessur, die er im Kräftemessen mit dem Spanier Antonio Gomez erlitten hatte: Das frühere Kickbox-Idol mit dem Spitznamen „Iron Mike“ zog sich in der zweiten Runde einen Bizepssehnenriss zu und musste den Kampf im leichten Mittelgewicht praktisch einarmig durchstehen. „So hatte ich nur noch meine linke Hand“, sagte Zambidis und zeigte seinen dick angeschwollenen rechten Oberarm: „Ich denke, das ist ein Drei-Monats-Problem.“ Zu weiteren Untersuchungen flog der 38-Jährige gleich in seine Heimat zurück. Dort wollte er am 12. Mai eigentlich seinen zweiten Profi-Boxkampf absolvieren. Daraus wird nun nichts.

Obwohl neun Jahre älter, war Zambidis bei seinem Punktsieg wesentlich dynamischer als sein spanischer Herausforderer Gomez und flinker auf den Beinen. Die Unterstützung der rund 4000 Zuschauer, darunter viele Griechen, war ihm ohnehin sicher. Mit „Hellas, Hellas“- und „Iron-Mike“-Rufen trieben die Fans ihren Liebling an. „Ich habe mich wie in Griechenland gefühlt. Es war wie zu Hause, einfach perfekt“, schwärmte Zambidis.

Seiner erfolgreichen Karriere als Kickboxer, die er im Juni 2015 nach 181 Kämpfen in Athen beendet hatte, trauert er nicht mehr hinterher. „Solange ich fit bin, werde ich jetzt nur noch boxen“, meinte der Routinier, der in Ludwigsburg trotz seiner Verletzung stets ein Lachen auf den Lippen hatte und im Kabinentrakt geduldig jeden Selfie-Wunsch erfüllte.

Der Heimvorteil beflügelte auch die Lokalmatadorin Deniz Batinli alias „The Fight Queen“. Sie gewann im K1-Nachbarschaftsduell gegen die Heilbronnerin Sarah Glandien ihren vierten Weltmeister-Titel, diesmal in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm in der Version ISKA (International Sport Kickboxing Association). In den Monaten zuvor hatte sich die 21-Jährige schon die Gürtel in den Klassen 63,5 und 67,5 sowie den Titel des Verbands AFSO bis 67 Kilo gesichert.

Von Beginn an dominierte Batinli die fünf Runden. Bereits in den ersten drei Minuten wackelte Glandien zweimal. Die Unterländerin konnte ihren Größenvorteil – sie ist neun Zentimeter größer als das 1,64-Meter-Kraftpaket aus Asperg – nicht nutzen. „Der Plan war, von Anfang an Druck zu machen. Von Sarah kam nichts Überraschendes, ich war auf alles eingestellt“, gab Deniz Batinli einen Einblick in die Taktik, die sie mit ihrem Trainer und Papa Halil ausbaldowert hatte. Einstimmig und deutlich fiel das Urteil der Ringrichter aus: Klarer Punktsieg für das Vater- und Tochtergespann. „Einen K.o. habe ich heute leider nicht hinbekommen. Ein eindeutiger Punktsieg ist aber auch okay“, sagte Batinli. Die Türkin hüllte sich nach dem Triumph in die rote Landesflagge mit dem weißen Halbmond und feierte mit ihren 130 Fans – Familie, Freunde sowie Schüler aus der eigenen Kampfschule Fight Factory Batinli – den Titelgewinn.

In ihrer noch jungen Karriere hat Deniz Batinli bereits 38 Profikämpfe (A-Klasse) bestritten und 30 Siege geholt, davon 16 durch K.o. Für den Titelkampf in Ludwigsburg habe sie innerhalb acht Wochen extra 15 Kilogramm abgespeckt, verriet die frischgebackene Vierfach-Weltmeisterin im BZ-Interview. Am 11. Mai geht’s für sie in der Heilbronner Kolbenschmidt-Arena nun um den nächsten WM-Titel, diesmal allerdings im Stil Muay Thai.