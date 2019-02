Handball „Ich bin fitter als mit 25“

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Eberle

Mit der Verpflichtung von Weltmeister Michael Kraus ist der SG BBM Bietigheim ein Transfercoup gelungen. Die BZ traf sich am Samstag nach seiner ersten Trainingseinheit mit dem neuen SG-Star zum Exklusivinterview – und sprach mit ihm über den kurzfristigen Wechsel aus Stuttgart, seine exponierte Rolle im Team und den Abstiegskampf.

Sie haben gerade die erste Übungseinheit bei Ihrem neuen Verein hinter sich. Welchen Eindruck haben Sie von Mannschaft und Trainer?

Michael Kraus: Einen durchweg positiven. Jetzt geht es für mich erst mal um die Basics, da wird man keine komplizierten taktischen Dinge einstudieren. Ich muss zunächst die Spieler kennenlernen und die Namen der Spielhandlungen auswendig lernen. Die Jungs wollen, und sie marschieren. Das ist auch wichtig, denn nur über Emotionen und Wille geht’s im Abstiegskampf.

Die SG BBM steckt als Vorletzter mittendrin. Sind Sie ein Spezialist im Kampf um den Klassenerhalt?

Im Prinzip komme ich ja auch von einem Abstiegskandidaten. Mit Stuttgart habe ich zweieinhalb Jahre um den Klassenerhalt gekämpft. Darum bin ich sehr erfahren in Sachen Abstiegskampf. Entweder spielt man um die deutsche Meisterschaft oder gegen den Abstieg. Das ist emotional beides sehr intensiv. Für solche Spiele lebt man.

Sie hatten Anfragen aus dem In- und Ausland. Warum haben Sie sich für Bietigheim entschieden?

Ich wollte in der Region bleiben, bin hier verwurzelt, habe hier Familie. Mein Vater ist in Ludwigsburg geboren, mein Onkel lebt in Asperg, und ich habe auch einen sehr guten Kontakt zu Bernhard Bauer (ehemaliger DHB-Präsident und Beiratsmitglied der SG BBM, Anm. der Red.). Der Handball in der Region liegt mir am Herzen. Mit meiner Familie habe ich den Wechsel auch abgeklärt. Mir war sehr wichtig, dass meine Frau hinter dieser Entscheidung steht. Als ich von ihr das Go erhalten habe, gab es für mich kein Zögern mehr.

Der TVB Stuttgart hat Sie, den Kopf des Teams, mitten in der Saison gehen lassen. Das ist ungewöhnlich.

Als die zwei Punkte gegen Lemgo eingefahren waren, war klar, dass ich die Freigabe erhalten würde. Der TVB steht jetzt im Niemandsland der Tabelle, da passiert nach oben und unten nichts mehr. Natürlich gab es Pro- und Contra-Stimmen aus dem Verein, ob man mich gehen lassen soll. Letztlich haben die Gespräche mit Jürgen Schweikardt (Geschäftsführer und Trainer des TVB, Anm. der. Red.) und Bastian Spahlinger (SG-Geschäftsführer) den Ausschlag gegeben.

Mit welchen Gefühlen haben Sie den TVB Stuttgart verlassen?

Mit meinen Jungs dort hatte ich ein inniges Verhältnis. Die wussten auch vorher schon Bescheid, dass so etwas passieren kann. Zum Teil waren die Spieler geschockt, aber ich habe gerade den jungen gesagt, dass so etwas zum Business gehört.

Ihr Vertrag bei der SG läuft bis zum Saisonende und verlängert sich beim Klassenerhalt per Option um ein Jahr. Wie beurteilen Sie die Chancen, dass dieser Fall eintritt?

Ich hätte in Bietigheim nicht unterschrieben, wenn ich hier keine Chance gesehen hätte. Das Ziel Klassenerhalt ist ambitioniert, und um das zu erreichen, gehört auch etwas Glück dazu. Wir werden bis zum letzten Tag versuchen, unsere Chance zu nutzen. Ich bin davon überzeugt, dass wir’s packen. Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Ich möchte mir aktuell auch gar nicht ausmalen, was passiert, wenn es nicht klappt. Darüber kann man zu gegebener Zeit sprechen

Sie sind mittlerweile 35. Wie viele Jahre wollen Sie noch auf diesem Niveau spielen?

Die vielen Anfragen aus dem In- und Ausland zeigen, dass die Vereine nichts auf mein Alter geben. Sie sagen sich: Es gibt gute und schlechte Spieler und keine jungen und alten Spieler. So halte ich das auch. Ich bin fitter als mit 25, was sicherlich auch meinem Lebenswandel geschuldet ist, mit meiner Frau und meinen Kindern. Da gibt es nicht mehr viel links oder rechts nebenher. Zwei, drei, vielleicht sogar noch vier Jahre sind im Tank.

Bietigheim hat eine sehr junge Mannschaft. Werden Sie im Team die Rolle als Leitwolf übernehmen?

Hierarchien müssen sich bilden. Ich komme nicht hierher, stelle mich hin und sage: Hey Jungs, ich bin jetzt der Leitwolf. Das wird sich ergeben. Ich muss mich ins Team integrieren und mit Leistung voranzugehen. Denn nur, wenn die Leistung stimmt, kann man den jungen Spielern auch was erzählen, und sie nehmen es einem ab. Wenn ich einen Riesenrotz spielen würde, hätte ich es ungemein schwer, 130 Länderspiele hin oder her. Sicherlich setzen die Jungs Hoffnung in mich, aber ich bin nicht der Heilsbringer, Handball ist immer noch ein Teamsport. Ich versuche, die Jungs zu unterstützen, wo es nur geht, und meine Nebenleute besser zu machen. Dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt.

Bei der SG BBM werden Sie der alleinige Star sein, alle Augen richten sich auf Sie. Empfinden Sie es als Last, so im Fokus zu stehen?

Wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr bodenständiger und familiärer Mensch bin. Eine Handball-Mannschaft sehe ich als zweite Familie. Sicherlich stehe ich oft im Mittelpunkt und werde auch von den Medien gerne in den Mittelpunkt gestellt. Ich nehme die Situation gerne an, auch weil das dann auch einen gewissen Druck von der Mannschaft nimmt. Letztlich sind wir aber gleichgestellte Handballer, da bilden sich Hierarchien oder auch nicht. Ich hoffe, dass sich bei uns eine Eigendynamik entwickelt und wir fest an uns glauben.

Am Sonntag steigt in der Bietigheimer EgeTrans-Arena das Schlüsselspiel gegen Ludwigshafen. Geht’s da schon um alles oder nichts?

Jedes Spiel ist ein Alles-oder-nichts-Spiel, nicht nur das gegen Ludwigshafen. Wir spielen zu Hause – hoffentlich vor vollem Haus – und haben darum die besseren Karten. Ludwigshafen steht genauso unter Druck wie wir. Das sind ,Crunch-Time-Spiele’, die wir gewinnen müssen, auf die wir uns aber auch alle freuen.