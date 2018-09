Eishockey „Größte Enttäuschung meines Lebens“

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Eberle

Nur vier Spieltage dauerte das Gastspiel von Kevin Gaudet in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) als Trainer der Nürnberg Ice Tigers. „Unterschiedliche Auffassungen über die taktische Ausrichtung und Führung der Mannschaft“ führte der Verein in einer am späten Dienstagabend verbreiteten Mitteilung als Grund für die Trennung auf. „Das ist die größte Enttäuschung meines Lebens. Ich bin noch immer sprachlos“, sagt Gaudet im Gespräch mit der BZ. Die genauen Hintergründe seiner Entlassung will der 54-jährige Kanadier öffentlich nicht thematisieren: „Ich muss die Entscheidung akzeptieren.“ Mit ihm ist auch seine Frau Robin Niderost den Job los. Sie fungierte bei den Ice Tigers als Co-Fitnesstrainerin.

Das Ehepaar aus der kanadischen Provinz New Brunswick war erst im Sommer beim Halbfinalisten der Vorsaison eingestiegen. Gaudet trat an der Bande die Nachfolge des beliebten Rob Wilson an, den es zurück in seine kanadische Heimat nach Ontario zog. In den sechseinhalb Jahren zuvor hatte Gaudet die Bietigheim Steelers in der Zweiten Bundesliga und der DEL2 gecoacht – und sie in dieser Zeit sechsmal in Serie ins Playoff-Finale geführt. Drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege mit den „Stählernen“ machen ihn zum erfolgreichsten Coach in der Bietigheimer Vereinsgeschichte. Vor seiner Station im Ellental war er bei den Wedemark/Hannover Scorpions, den Straubing Tigers und den Vienna Capitals tätig gewesen – ebenfalls langfristig und erfolgreich. „Ich hoffe, dass meine 28 Jahre Arbeit als Trainer mehr Bedeutung haben als die kurze Zeit jetzt in Nürnberg“, sagt Gaudet.

Holpriger Start in die DEL-Runde

Mit den durch mehrere Ausfälle personell gehandicapten Ice Tigers hatte er einen schwachen Start in die DEL-Hauptrunde hingelegt. Drei der ersten vier Duelle verloren die Franken, die aktuell mit vier Zählern nur auf Tabellenrang zehn stehen. Am vergangenen Wochenende gingen sie bei den Adlern Mannheim (2:4) und im Derby gegen Ingolstadt (3:4 nach 3:1-Führung) leer aus. Der einzige Erfolg war das 4:3 vor zwölf Tagen daheim gegen den Vizemeister Eisbären Berlin.

Glorreicher waren, trotz der angespannten Personalsituation, die Auftritte in der Champions Hockey League, wo Nürnberg in der Gruppe F unter Gaudet drei Siege in den ersten vier Partien holte – gegen Finnlands Meister Kärpät Oulu (4:3) sowie den tschechischen Topklub Mountfield HK (2:1 und 4:3 nach Verlängerung). Da war der Kanadier im Frankenland noch als Held gefeiert worden. Das Weiterkommen der Ice Tigers in dem europäischen Wettbewerb ist bereits so gut wie sicher. Zum Vergleich: Berlin hat seine ersten vier Gruppenspiele alle verloren.

„Es war eine große Ehre für mich, zurück in der DEL zu sein“, sagt Gaudet. Doch die Umstände seines Rauswurfs haben ihn getroffen. Eine vorzeitige Rückkehr nach Kanada schließt der langjährige Steelers-Coach allerdings aus: „Wir werden in Deutschland bleiben. Vielleicht fahren wir jetzt aber mal eine Woche weg.“

Den bis Saisonende laufenden Vertrag bei den Ice Tigers möchte Gaudet nicht absitzen. „Ich bin keiner, der am Strand liegt. Ich will unbedingt arbeiten. Wenn ich zwei Tage nicht arbeite, wird mir langweilig“, sagt der passionierte Golfer – und wartet nun auf ein Angebot von einem gut geführten Klub mit einem intakten Umfeld: „Die Hauptsache für Robin und mich ist, dass wir glücklich sind und uns wohlfühlen, egal ob bei einem Verein in der Ersten oder der Zweiten Liga.“