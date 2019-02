Eishockey „Es liegt in unseren Händen“

Von Jan Simecek

Ein Wochenende der Wahrheit liegt vor den Bietigheim Steelers. Zuletzt hat das Team von Trainer Hugo Boisvert mit starken Leistungen seine Ambitionen auf einen Platz unter den besten Vier in der Deutschen Eishockey-Liga2­ (DEL2) unterstrichen. Das Heimspiel an diesem Freitag (20 Uhr) gegen den Tabellendritten Lausitzer Füchse und die Partie am Sonntag bei Spitzenreiter Frankfurt (18.30 Uhr) werden nun vorentscheidend dafür sein, ob die Steelers sogar noch einmal in den Kampf um die Tabellenspitze eingreifen können, oder ob sie weiter um ihr Saisonziel Playoff-

Heimrecht bangen müssen.

Der Platz in der Tabelle ist nicht so wichtig“, sagt Steelers-Trainer Boisvert vor den beiden anstehenden Spitzenspielen gegen die Füchse aus Weißwasser und bei den Löwen in Frankfurt. Er will damit wohl auch ein wenig Druck von seinem Team nehmen. Doch dass er es ernst meint, zeigt die Tatsache, dass Frederik Cabana inzwischen wieder voll mit der Mannschaft trainiert, trotzdem am Wochenende voraussichtlich nicht zum Einsatz kommt. Der Blick geht dabei schon auf die Playoffs, die am 15. März mit dem ersten Viertelfinalspiel so richtig Fahrt aufnehmen. Bietigheim ist bereits sicher qualifiziert, es geht nur noch darum, ob man zuerst ein Heim- oder Auswärtsspiel hat. Deshalb will man mit Cabana, der mehrfach in dieser Saison ausfiel, kein Risiko eingehen.

Heiß ist Boisvert dennoch auf die Partie gegen Weißwasser – aus mehreren Gründen. Zum einen ist da das Saisonziel Platz vier, auf dem man zwar im Moment steht, der aber auch ganz schnell wieder weg sein kann. „Es liegt in unseren Händen, unser Saisonziel zu erreichen. Das ist gut“, sagt der Bietigheimer Coach und ergänzt: „Schlimm ist es, wenn man auf die Hilfe anderer angewiesen ist.“ Boisvert möchte diesen Trumpf also nicht mehr aus der Hand geben. Da ist aber auch noch die letzte Partie in der Lausitz, bei der sich der Steelers-Trainer betrogen sah, als die Unparteiischen in den Schlussminuten mit teils nicht nachzuvollziehenden Strafen gegen sein Team geradezu um sich warfen und den Gastgebern noch der Treffer zum 3:2-Heimsieg gelang. „Das war eine sehr bittere Niederlage“, erinnert sich Bosvert.

Die Stärke der Füchse sieht er in deren Zusammenhalt. „Sie kämpfen füreinander, zeigen Willen und Leidenschaft.“ Im Prinzip sind das die Eigenschaften, die auch für den Aufschwung seines Teams verantwortlich waren. „Bei uns war das aber nicht immer so. Dann ist es meine Aufgabe als Trainer, Lösungen zu kreiren“, so Boisvert. Eine davon war, Marcus Sommerfeld von der ersten in die dritte Reihe zu stellen. Dort blüht er momentan ziemlich auf. Noch besser hat der umgekehrte Weg bei Benjamin Zientek funktioniert. Auch Shawn Weller ist durch seine zeitweilige Versetzung in den vierten Angriff scheinbar aufgewacht. Deshalb könnte es durchaus sein, dass er nach Cabanas Rückkehr wieder dorthin zurückkehrt.

Boisvert wird auf jeden Fall alles versuchen, um bis zu den Playoffs die bestmögliche Mannschaft auf dem Eis zu haben. „Für uns haben die Playoffs eigentlich schon angefangen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir weiterhin die Leistung zeigen, die wir zuletzt gezeigt haben“, so der Coach.