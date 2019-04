Quo vadis, Bietigheim Steelers? Nach dem Scheitern im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey- Liga 2 (DEL2) gegen Dresden äußert sich Geschäftsführer Volker Schoch (54) im Interview mit der BZ – und kündigt an, dass drei bis vier bisherige Profis aussortiert werden. Auch die Kontingent­spieler stehen auf dem Prüfstand.

Aus im Viertelfinale, seit 2012 erstmals keine Finalteilnahme – muss man sich um das Bietigheimer Eishockey Sorgen machen?

Volker Schoch: Definitiv nicht. Wir haben uns für einen Umbruch entschieden, und dieser ist nicht mit einer Saison erledigt. Unser Ziel mit Platz eins bis vier nach der Hauptrunde haben wir erreicht. Alles, was danach kommt, haben wir als optional angesehen. Dass es für uns nun schon im Viertelfinale vorbei war, ist traurig, bitter und nicht schön, aber das sind die Fakten, an denen wir nicht vorbeikommen. In dieser Liga muss um jeden Erfolg hart gekämpft werden. Selbstverständlich ist da gar nichts.

Warum hat es in dieser Saison nicht gereicht?

Die Mannschaft hat holprig begonnen und hatte über die ganze Saison Aufs und Abs. Am Ende der Hauptrunde war sie eigentlich stabil. Leider hat sie am Freitag in Dresden im sechsten Spiel die Chance nicht genutzt – trotz einer 4:1-Führung. Die klare Vorgabe war, defensiv zu spielen, aber das hat das Team nicht umsetzen können. Da hat die Mannschaft nicht das abgeliefert, was wir erwartet haben.

Der Vertrag von Coach Hugo Boisvert läuft jetzt aus. Wird er auch in der neuen Runde an der Bietigheimer Bande stehen?

Es spricht nichts dagegen, mit ihm weiterzumachen. Die Zusammenarbeit mit Hugo ist sehr gut. Er ist ein Teil des Umbruchs. Jeder, den ihn kennt und seine Arbeit beobachten und bewerten kann, weiß, was er leistet. Umgekehrt weiß auch er, was von ihm bei seiner ersten Station als Chefcoach erwartet wird – und dass die Erwartungshaltung gerade in Bietigheim sehr hoch ist. Ich kann bestätigen, dass alles, was an Motivation zu machen war, mit der Mannschaft getan wurde. Aber liefern müssen die Spieler.

Wie beurteilen Sie die Kooperation mit den Nürnberg Ice Tigers?

Pascal Grosse war praktisch über die komplette Saison bei uns. Durch die Verletzungssituation in Nürnberg hatten wir keinen Zugriff auf Stürmer, die uns sicherlich geholfen hätten. Martin Jiranek, der Sportliche Leiter und Trainer der Ice Tigers, war am Sonntag in Bietigheim. Wir sind mit Nürnberg in Verhandlungen. Es spricht auch da nichts dagegen, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Man kann nicht zwei Jahre hintereinander mit dem Kooperationspartner Pech haben.

Wie ist die DEL2-Spielzeit 2018/19 finanziell gelaufen?

Das geplante Einsparpotenzial haben wir erreicht. Bis zum Viertelfinale war alles gut. Die Einnahmen aus einer weiteren Runde hätten uns gutgetan, auch wenn wir uns nun auf der Ausgabenseite Prämien sparen. Unser Ziel ist es, diese Saison wirtschaftlich positiv abzuschließen. Die Konsolidierung ist noch voll im Gang. Das Projekt, die Steelers neu auszurichten, dauert ein paar Jahre, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich.

Wie sehen die Personalplanungen für die neue Runde aus?

Jeder kann sich sicher sein, dass wir daran arbeiten, weiterhin ein Topteam in Deutschland zu sein. Wir werden wie gehabt die Verjüngung vorantreiben. Dass Norman Hauner und Benjamin Zientek bleiben, ist ja schon bekannt. Mit den Spielern, die wir als Potenzialspieler für die nächste Saison sehen, stehen wir kurz vor dem Vertragsabschluss.

Und die wären zum Beispiel?

Ganz heiße Kandidaten sind Alexander Preibisch, Yannick Wenzel, Max Lukes, Benjamin Hüfner. Auch ein Max Prommersberger gehört dazu. Er ist ein solider Abwehrspieler.

Wie sieht es bei den Kontingentspielern Matt McKnight, Willie Corrin, Tyler McNeely und Shawn Weller aus?

Die Ausländerpositionen sind intensiv zu überdenken. Da ist noch alles offen. Jeder, der die Spiele neutral gesehen hat, weiß, wer geliefert hat und wer nicht. Die Ausländer müssen den Unterschied ausmachen. Das ist nun mal so. Hier hatten wir Verletzungspech und Formschwankungen.

McKnight hat in der Hauptrunde oft den Unterschied gemacht und wurde sogar als DEL2-Spieler des Jahres ausgezeichnet. Ist da eine Vertragsverlängerung nicht Pflicht?

Matt ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler für uns. Mit ihm sind wir in sehr positiven Gesprächen.

Als Neuzugänge gelten die beiden Frankfurter Tim Schüle und Brett Breitkreuz als fix. Wann kommt die offizielle Bestätigung?

Wir werden zu Spielern, die noch im Wettbewerb sind, definitiv nichts sagen.

Welche Profis werden abgesehen von den bekannten Abgängen Marcus Sommerfeld und Bastian Steingroß sowie Goalie Ilya Sharipov nicht mehr für Bietigheim auflaufen?

Das wissen die betroffenen Spieler selbst noch nicht. Wir haben mit ihnen noch nicht gesprochen. Da wird es bald einen Termin geben. Drei bis vier weitere Spieler werden den Verein verlassen.

2020/21 wird die erste Aufstiegssaison sein. Welchen Stellenwert hat für die Steelers die kommende Spielzeit 2019/20?

Die Mannschaft wird so ausgerichtet sein, dass 80 Prozent der Spieler auch im Aufstiegsjahr dabei sein können. Wichtig ist, dass wir Stabilität und Konstanz in unsere Leistungen reinbringen. Das Ziel wird wieder sein, unter die ersten vier Teams zu kommen. Das ist der Anspruch. Alles andere ist in dieser Liga auch mit ein bisschen Glück verbunden.

Befürchten Sie ein Wettrüsten der Klubs in den nächsten zwei Jahren?

Das findet aktuell schon statt. Gute junge Spieler sind auf dem Markt sehr gefragt. Da meine ich aber nicht 20-jährige Talente, sondern Spieler im Alter von 24 bis 27 Jahren. Die haben schon eine gewisse Erfahrung und noch viel Potenzial. Auch die Preise für starke und in der Liga etablierte Spieler gehen nach oben.

Wie viel Risiko gehen die Steelers ein, um das Ziel DEL zu erreichen?

Wir werden kein wirtschaftliches Risiko eingehen. Keine Frage: Wir wollen um den Aufstieg mitspielen, aber nicht auf Gedeih und Verderb. Es steht auf keinem Blatt geschrieben, dass wir der erste Aufsteiger sein müssen.