Turnen „Alle sind total glücklich und stolz“

Sersheim / Sandra Bildmann

Sie stupsen mit einem Ball einen Reifen, der auf sie zufliegt, präzise von sich weg, drehen sich um die eigene Achse, wechseln flink die Formationen, zeigen turnerische Übungen in eleganter Körperspannung und zeichnen sich nicht nur durch technische Fertigkeiten aus, sondern auch durch die Kreativität und Unterhaltsamkeit ihrer Auftritte: Bei den deutschen Meisterschaften in Gymnastik und Tanz in Sersheim am Wochenende wurde das hohe Niveau des Breitensports sichtbar.

Sersheimer Teams im Finale

Rund 250 Gymnastinnen von 21 Vereinen aus ganz Deutschland waren am Wochenende in Sersheim zu Gast und maßen sich in den drei Altersklassen der Jugend, der Über-18-Jährigen sowie der Über-30-Jährigen. Der TV Sersheim wertete es als Erfolg, mit beiden Teams – Jugend und 18+ – sowohl ins Mehrkampf- als auch in die beiden Gruppenfinals eingezogen zu sein. Während bei den Gruppenfinals die Disziplinen Gymnastik und Tanz getrennt gewertet werden, werden beim Mehrkampf die Leistungen aus beiden Teilen summiert.

Neuer deutscher Jugendmeister im Mehrkampf sind die Teenies vom bayerischen DJK Mainaschaff. Die Mädchen des TV Sersheim schafften es ebenfalls aufs Siegerpodest und wurden Dritte. Unglücklich lief es für die „Großen“ des TVS, die mit 30,2 Zählern um einen Zehntelpunkt am Podest vorbeischrammten. Unterdessen wurden die Favoritinnen vom TSC Neubrandenburg den Erwartungen gerecht und sicherten sich mit ihrer temporeichen und wurfgewaltigen Übung überlegen den Sieg (36,45 Punkte) vor den Frauen aus dem hessischen Groß-Zimmern (30,9). Den deutschen Meistertitel der Seniorinnen schnappte sich Team I des Blumenthaler TV aus Bremen. In dieser Klasse war keine Formation des TVS am Start.

Die meisten Gruppen turnten mit der Mindestanzahl von sechs Gymnastinnen, einige Formationen waren auch zu siebt oder acht. Auch beim TVS verfügt man über mehr als sechs Sportlerinnen. Doch die bleiben als Ersatzfrauen an der Seitenlinie stehen. „Die Ersatzturnerin ist das Wichtigste, denn die muss alles können“, erklärt Cheforganisatorin und Trainerin Karin Geske. Falls eine Turnerin ausfällt, muss die Reservedame auf jeder Position einspringen können.

Zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Minuten dauern die Auftritte. Während in der Disziplin Gymnastik turnerische und akrobatische Elemente mit den Geräten Ball, Keule, Reifen, Band und Seil gefordert sind, lässt die Tanz-Disziplin den Gruppen enorme Freiheit bezüglich der Wahl von Thema und Bewegungen. Die Kostüme fertigen die Tänzerinnen selbst und passen sie ihrem Thema an: So wirbelten unter anderem tapsende Minions übers Feld, genauso wie flinke Boxerinnen. Das Karohemd plus Lederhose-Sujet vertanzten sogar gleich mehrere Gruppen. Und die späteren Siegerinnen aus Neubrandenburg tanzten ihre selbst bezeichnete „Hommage an alle Omis“ auf „Wenn sie diesen Tango hört“ von Pur. Die Frauen des TVS hatten sich für eine Choreografie im Western-Stil entschieden.

„Wir wünschen uns, dass unsere Übungen gut ankommen“, hatten die TVS-Gymnastinnen Sabrina Götz und Julia Weh im Vorfeld gehofft. Konkrete sportliche Ziele – abgesehen von der Finalteilnahme – hatten sie sich nicht gesetzt. „Der Druck hier zu Hause ist etwas höher. Es sind ganz viele, die nur wegen uns hierhergekommen sind. Aber natürlich beflügelt das Publikum“, erzählten sie. Die Halle war am Wochenende rappelvoll.

Im Gruppenfinale Gymnastik wurde die Sersheimer Jugendmannschaft Zweiter und im Tanz Dritter. Das Team 18+ landete auf Rang drei in der Gymnastik und auf Rang zwei im Tanz. Es dominierten wieder die Frauen aus Neubrandenburg. „Alle sind total glücklich und stolz“, kommentierte Organisationschefin Karin Ges­ke die Erfolge des TVS.

Ihr Team bekam von vielen Seiten ebenfalls viel Lob für die Ausrichtung. Geske selbst sagte gegenüber der BZ, dass die Veranstaltung genauso problemlos abgelaufen sei, wie sie es gehofft habe. Für die Sersheimer Frauen blieb in der Pause zwischen Vorkampf und Finale am Samstag sogar noch Zeit, unweit entfernt bei der Hochzeit eines Vereinsmitglieds Spalier zu stehen.