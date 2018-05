Wasserball 22 Tore im Badepark

Bietigheim-Bissingen / cp

In einem torreichen Spiel der Zweiten Wasserball-Bundesliga trennten sich am Freitagabend im Badepark Ellental der SV Bietigheim und der PSV Stuttgart 11:11 (3:3, 3;2, 2:4, 3:2). Damit wahrten die Stuttgarter auf Tabellenplatz neun ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf den Vorletzten Bietigheim. Der SVB verkürzte allerdings den Rückstand auf den 1. BSC Pforzheim, der den Relegationsrang belegt, auf zwei Zähler. Im nächsten Spiel am 6. Juni sind die Pforzheimer in Bietigheim zu Gast. Gegen Stuttgart führte der SVB 2:0, 6:4 und 7:5, lag aber auch 8:9, 9:10 und 10:11 zurück. Die Tore für den SVB erzielten: Sebastian Rasch (3), Tobias Menking, Timo Haueisen, Julius Ulfers (alle 2), Benedikt Schwuchow und Spielertrainer Markus Köhler.