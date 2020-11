Am ersten Spieltag der Bundesliga gaben sich die MHP Riesen Ludwigsburg keine Blöße. Der Deutsche Vizemeister besiegte in der heimischen Ludwigsburger MHP-Arena BG Göttingen souverän mit 100:73.Vor allem Neuzugang Jordan Hulls zeigte sich in der Anfangshase des Heimspiels trotz leerer Ränge und...