Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg verabschiedet sich aus der Bundesliga

Ludwigsburg / sim/Foto: Martin Kalb

Trotz eines sechsten Platzes beim Heimturnier am Wochenende, dem bislang besten Saisonergebnis, ist die Lateinformation des 1. TC Ludwigsburg (Foto) aus der Bundesliga abgestiegen. Die Entscheidung stand im Grunde schon vor dem vorletzten Wettkampf der Saison fest. Der TCL müsste in der letzten Runde am übernächsten Wochenende in Nürnberg schon drei Plätze vor der TSG Backnang landen, was aufgrund der bisherigen Ergebnisse quasi unmöglich ist. Zu stark präsentierten sich der bereits feststehende Bundesliga-Meister Velbert, Bremen, Bremerhaven, Buchholz und Aachen/Düsseldorf. Der TCL zeigte auch erst zu spät sein ganzes Leistungsvermögen. Erst im kleinen Finale übertrumpfte die Lateinformation des mehrmaligen deutschen Meisters in der Standardformation erstmals Backnang. Besonders bitter aus Ludwigsburger Sicht ist die Bundesliga-Saison, weil auch der Stadtrivale TSC Residenz nach dem Aufstieg im Vorjahr als viermaliger Letzter gleich wieder absteigt.