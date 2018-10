Fußball 0:2 – Löchgau verliert beim Spitzenreiter

Dorfmerkingen / jf

Lange Reise, kein Ertrag: Beim Verbandsliga-Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen geriet der FV Löchgau vor der Pause mit 0:2 in Rückstand und konnte die Partie trotz einer respektablen zweiten Hälfte nicht mehr umbiegen. Die Platzherren aus dem Ostalbkreis bleiben auch nach dem Gastspiel des Aufsteigers ungeschlagen und untermauerten mit einer spielerisch starken Darbietung ihren Anspruch auf einen der vordersten Plätze in der Verbandsliga. Der FVL steckt nach der sechsten Saisonpleite nach wie vor im Tabellenkeller fest. Mit zehn Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Thomas Herbst den 13. Rang.

„Wir sind in der ersten Halbzeit nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dorfmerkingen war dazu schlicht zu gut, hat den Ball super laufen lassen und war brandgefährlich nach vorne“, resümierte Herbst.

Dabei fanden seine Schützlinge gut rein in die Partie. Eine mitentscheidende Szene ereignete sich im Stadion an der Felsenstraße bereits nach zwei Minuten: Peter Wiens drang nach einem guten Angriff über die linke Seite in den Strafraum ein und wurde von hinten von den Beinen geholt. „Ein klarer Elfmeter“, meinte Herbst. Schiedsrichter Alexander Rösch (Bad Wurzach) entschied aber lediglich auf Eckball.

Dorfmerkingen bestimmt Partie

Nach 28 Minuten – Dorfmerkingen bestimmte die Partie bis dahin mit gutem Positionsspiel nach Belieben – entschied Rösch dann allerdings auf Strafstoß. Moritz Haile erwischte bei seinem Klärungsversuch einen kreuzenden Sportfreunde-Angreifer „am Schnürsenkel“ (Herbst). Marco Haller trat an, Markus Brasch parierte zunächst, war beim Nachschuss von Benjamin Schiele aber machtlos (28.). Kurz vor der Pause legten die Gastgeber nach: Nach Doppelpass mit Onur Mutlu prallte Daniel Nitzers Schuss vom Pfosten zurück, und der baumlange Stürmer stellte im zweiten Versuch auf 2:0 (43.).

Aus der Kabine kamen die Löchgauer mit neuem Mut. Fortan lief der FVL den Gegner tief in dessen Hälfte an und kam nach guten Ballgewinnen häufiger vor das Tor der Dorfmerkinger. „Ich bin stolz darauf, wie wir uns in der zweiten Halbzeit präsentiert und den Gegner auch vor Probleme gestellt haben“, sagte Herbst. Den Unterschied gegen den Tabellenführer machte wie so häufig die Qualität vor dem Tor aus. „Ich kann meinen Jungs aber keinen Vorwurf machen. Wir haben in der zweiten Hälfte einen hohen Aufwand betrieben, sind angerannt“, so der FVL-Coach weiter. „Dorfmerkingen hat mit brutalem Tempo gespielt“, zollte Herbst dem Spitzenreiter Respekt.