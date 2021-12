Das erste Trimester der Saison ist nicht nur für die Weltcup-Biathleten vorbei, sondern auch für die Sportler des DAV Ulm. Philipp Lipowitz kehrte nach seiner krankheitsbedingten Pause in Obertilliach wieder in den IBU-Cup zurück. Im ersten Wettkampf des Alpencups auf der Pokljuka, der in die Wer...