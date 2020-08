Basketball Bundesligist Ratiopharm Ulm hat zwei weitere US-Amerikaner verpflichtet. Wie der Klub am Montagmittag bekanntgab, spielen in der kommenden Saison John Petrucelli (27) und Trey Landers (22) für die Ulmer.

Mit dem Shooting Guard John Petrucelli und dem 1,96 Meter großen und 100 Kilogramm schweren Kraftpaket Trey Landers habe man sich die Dienste zweier Amerikaner sichern können, die auf den Außenpositionen flexibel einsetzbar sind. Der 27-jährige Petrucelli kommt „als bester Balldieb der israelischen Liga“ nach Ulm - und auch der erst 22-jährige Landers hat sich in vier Jahren an der University of Dayton den Ruf eines unermüdlichen Arbeiters erworben.

Steckbrief: John Petrucelli



Position: Shooting Guard/Small Forward

Geboren: 27. Oktober 1992

Größe: 1,93 m

Stationen als Spieler: 2010-2014 Molloy College (NCAA II), 2015-2016 BK Iskra Svit (SVK), 2016-2019 Erie BayHawks / Lakeland Magic (NBA-G-League), 2019 Hapoel Beer Sheva (ISR). Größte Erfolge: All-ECC Rookie oft he Year (2011), slowakischer Allstar (2016)

Steckbrief: Trey Landers



Position: Small Forward/Power Forward

Nationalität: USA

Geboren: 20. Juni 1998

Größe: 1,96 m