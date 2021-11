Karten spielen, lesen, schlafen, Musik hören oder duellieren bei Videospielen an der Konsole – ja, so etwas hat der Teambus von Ratiopharm Ulm an Bord: All diese Aktivitäten dürften die Basketballer seit Beginn der Spielzeit während langen Reisen in die Fremde zur Genüge betrieben haben. Den...