Was für eine Schlussphase in der Bundesliga-Partie Ratiopharm Ulm gegen die Riesen aus Ludwigsburg – zum zweiten Mal in dieser Saison. Im Januar verloren die Ratiopharm-Korbjäger durch zwei Punkte von Jordan Hulls nach einem Ulmer Sekundenschlaf in der Defensive in der letzten Sekunde mit 87:89....