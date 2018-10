Frauenhandball Auf Kür in der Champions League folgt Pflicht in der Liga

Auf Kür in der Champions League folgt Pflicht in der Liga

bz/sim

Die englischen Wochen gehen nahtlos weiter für die Frauen der SG BBM Bietigheim. Am fünften Spieltag der Handball Bundesliga Frauen (HBF) trifft die SG BBM Bietigheim in der heimischen Viadukthalle auf die HSG Bensheim/Auerbach. Nach dem packenden und gleichermaßen bedeutsamen 30:28-Sieg vor heimischer Rekordkulisse in der MHP Arena gegen das rumänische Topteam CSM Bucuresti in der europäischen Königsklasse möchte das Team von Cheftrainer Martin Albertsen seine Serie von vier Siegen in der Handball Bundesliga Frauen weiter fortführen.

Nach der Kür in der Champions League liegt nun wieder der ganze Fokus auf die Bundesliga, in der es weiterhin gilt, sich dem Thüringer HC Tor um Tor anzunähern. Die letzte Bundesligapartie gewann die SG BBM mit 24:34 bei den Schwaben Hornets Ostfildern, während Thüringen mit 36:25 in Oldenburg erfolgreich war.

Die HSG Bensheim/Auerbach steht nach vier absolvierten Spielen auf Platz zehn der Tabelle. Die ersten drei Begegnungen gingen gegen starke Mannschaften wie den Buxtehuder SV, den Thüringer HC und die HSG Blomberg-Lippe verloren. Am vierten Spieltag errang das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm zuhause den ersten Saisonsieg gegen die Neckarsulmer Sport-Union verdient und klar mit 32:23.

In der vergangenen Saison wurde die SG BBM zwischen Weihnachten und Neujahr 2017 auf höchst unangenehme Weise von der HSG Bensheim/Auerbach überrascht. Am Ende dieser Auswärtspartie reichte es für die Bietigheimerinnen nur zu einem 24:24-Unentschieden. Dieser Punktverlust war damals ein herber Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Das Rückspiel gewann der deutsche Vizemeister jedoch deutlich mit 32:25.

SG-BBM-Cheftrainer Martin Albertsen warnt nach der starken Vorstellung in der Champions League, die Partie nun auf die leichte Schulter zu nehmen. „Bensheim hatte ein starkes Auftaktprogramm gegen drei Topteams. Zuletzt gewannen sie souverän gegen die Neckarsulmer Sport-Union. Das sollte uns Warnung genug sein, denn es zählt für uns nur ein Sieg“, gibt der dänische Trainer die Marschrichtung vor. Verstärkt wird die SG BBM in diesem Spiel wieder von Karolina Kudlacz-Gloc, die nach überstandener Oberschenkelverletzung in der Champions League ihr gelungenes Saisondebüt gab.

Geleitet wird die Partie von den erfahrenen Schiedsrichterinnen Daniela Kuschel und Sandra Senk. Die Spielaufsicht hat Edelbert Traub. Anwurf ist um 20 Uhr in der Halle am Viadukt in Bietigheim-Bissingen. Der Online-Sportsender Sportdeutschland TV überträgt die Partie live im Internet.