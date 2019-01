Basketball Am Ende geht es chaotisch zu

Am Ende geht es chaotisch zu

tgo

Sie haben selbstverständlich alles probiert in den letzten Sekunden, aber der Ball wollte partout nicht durch die Reuse. Es war eine kurze Phase, in der die Elchinger beim Auswärtsspiel in der zweiten Basketball-Liga Pro B bei den Fraport Skyliners einen Offensivrebound nach dem anderen holten. Doch sie schafften es einfach nicht, 20 Sekunden vor der Schlusssirene den Rückstand von 75:79 weiter zu verkürzen.

Als dann auch noch Stefan Fekete wenige Sekunden vor dem Ende einen Airball warf, war es besiegelt. Nach zwei Siegen war das 75:81 bei den Hessen die erste Niederlage im Jahr 2019. Noch stehen die ScanPlus Baskets über dem Strich, der für die darüber stehenden acht Mannschaften die Teilnahme an der Aufstiegsrunde bedeutet, aber es wird immer enger.

Die Mannschaft von Trainer Boris Kurtovic hat bei dem Auftritt in Frankfurt vor allem aus der Distanz wie schon so häufig in dieser Saison kein gutes Händchen gehabt. Die Wurfquote aus dem Dreierbereich lag bei 20 Prozent, im Saisonschnitt kommen die Elche immerhin auf 26 Prozent. Wegen „nur“ zwölf Ballverlusten kam auch nicht das große Wehklagen. Letztendlich waren beide Teams statistisch fast auf Augenhöhe, allerdings hatten die Gastgeber einfach eine bessere Trefferquote aus dem Feld – das machte den Hauptunterschied aus. swp

Beste Werfer Elchingen Vucica 13 Punkte, Butler und Kuhn je 12, Oldham 10.