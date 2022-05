Durch das ausgeglichene Teilnehmerfeld bietet der Wettkampf besonders viel Spannung für das Publikum, das nach der pandemiebedingten Pause endlich wieder live dabei sein darf. Angespornt von den Fans will auch Nadine Münzenmaier aus Neuffen zur Höchstleistung auflaufen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf der Sparkassen-Waldbühne im Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde auf gleich drei fesselnde Wettkämpfe freuen. Denn am 18. Juni werden neben den Pros auch die Damen und Nachwuchstalente der STIHL TIMBERSPORTS® Series gegenei-nander antreten und um die begehrten Plätze auf dem Podium kämpfen. Wolfgang Rettig, Veran-staltungsleiter Forum Oelde, freut sich auf den spannungsgeladenen Auftakt: „Bereits 2018 waren wir Austragungsort für STIHL TIMBERSPORTS®, als rund 1.200 begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort waren. Daran wollen wir natürlich anknüpfen und freuen uns, dass wir mit dem Ford Ranger Cup ein weiteres Mal Deutschlands beste Sportholzfäller in Oelde beheimaten dür-fen.“

Nachdem der amtierende Deutsche Meister Robert Ebner zum Ende der vergangenen Saison seine Karriere beendet hatte, starten die Pros erstmals seit Gründung der STIHL TIMBERSPORTS® Series in Deutschland 2001 ohne Titelverteidiger in die Saison. Dadurch ist der Kampf um einen Podiumsplatz so offen und umkämpft wie nie. Nur wer in den insgesamt sechs Disziplinen, jeweils drei Axt- und drei Sägedisziplinen, Spitzenleistungen abruft und fehlerfrei bleibt, hat eine Chance, sich den prestigeträchtigen Cup-Sieg zu sichern.

Und auch die Wettkämpfe bei den Damen und Nachwuchsathleten versprechen Spannung pur. Die Damen ermitteln dabei in den drei Disziplinen Stock Saw, Underhand Chop und Single Buck die Beste ihres Fachs, die Nachwuchsathleten messen sich in insgesamt fünf Disziplinen – auch hier entscheiden Sekunden über Sieg und Niederlage. Diese schmerzliche Erfahrung musste im Vorjahr auch Nadine Münzenmaier machen, als sie die Deutsche Meisterschaft nur um Sekunden verpasste. Damit es in dieser Saison endlich zum großen Wurf reicht, will sich Münzenmaier schon beim Ford Ranger Cup in Oelde in Bestform präsentieren.