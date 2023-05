Kein Aufstieg in die Regionalliga: Fassungslos standen Trainer, Spielerinnen und Fans der TSG Reutlingen nach dem Schlusspfiff des ersten Volleyball-Relegationsspiels der Damen am Samstagabend in der Reutlinger Rennwiesenhalle auf dem Feld und diskutierten heftig.

Soeben hatte die TSG Reutlingen die...