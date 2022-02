Eine Ära geht zu Ende: Nach 16 Jahren Profihandball, davon acht bei der TuS Metzingen, wird Nationalspielerin und TusSies-Kapitänin Marlene Kalf nach der laufenden Bundesliga-Saison ihre Handballschuhe an den Nagel hängen.

„Ich bin sehr vielen Menschen dankbar, die mich in meiner Karriere unterstützt und gefördert haben. Das waren natürlich vor allem meine Familie, meine ehemaligen Vereine und Trainer, aber auch Ferenc und Edina Rott, die mich zu den TusSies geholt haben. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, und das würde ich immer wieder genauso machen.“

Acht Jahre lang stand Marlene Kalf für Konstanz auf der rechten Außenbahn der TusSies. Viele tolle Erinnerungen, wie die deutsche Vize-Meisterschaft, das EHF-Pokalfinale, die Teilnahmen am Pokal-Final-4 mit dem Zuschauerrekord in Stuttgart, werden auch immer mit der (Rücken)-Nummer 2 der TusSies verbunden sein.

Über die Jahre entwickelte sich die 1,70 Meter große Außenspielerin zur Führungsspielerin und Identifikationsfigur in Metzingen. Seit 2019 führt Kalf die Pink-Ladies als Kapitänin aufs Feld, zeigte sich dabei auch dem Verein immer sehr loyal und verbunden.

Dies bestätigt Manager Ferenc Rott: „Marli hat bei uns nie gepokert oder taktiert. Sie hat sich immer für Metzingen entschieden, auch in schwierigen Zeiten klar zu uns gehalten. Ihr war unser familiäres Umfeld, die Möglichkeit nebenher zu arbeiten und ihren Beruf auszuüben, immer wichtiger, als Angebote von anderen Top-Klubs. Ich denke, Marli wusste immer, was sie an den TusSies hat – wir aber auch an ihr.“

Nach bislang mehr als 1000 Toren alleine für die TuS Metzingen und mittlerweile 103 A-Länderspielen soll nun im Sommer die Karriere zu Ende gehen.

Der richtige Zeitpunkt

Für Marlene Kalf genau der richtige Zeitpunkt: „Die vielen Jahre Profisport machen sich immer mehr bemerkbar. In den letzten Monaten hatte ich immer stärker zunehmende Probleme mit der Achillessehne, die Training und Spiel ohne Schmerzen nicht mehr zulassen. Ich hatte zum Glück nie schwerere Verletzungen. Aber mein Körper zeigt mir, dass es Zeit ist, aufzuhören. Außerdem habe ich mir immer vorgenommen, den Absprung zu schaffen, wenn ich noch auf einem guten, ansehnlichen Niveau Handball spiele. Dass ich mein Ende selbst bestimmen kann, freut mich natürlich. Wobei es mir sicherlich im Sommer richtig schwerfallen wird, wenn ich dann zum letzten Mal in der Öschhalle stehe.“

Mit der Top-Torschützin der Handball Bundesliga Frauen (HBF) hätte der Manager der TusSies eigentlich gerne noch einmal den Vertrag verlängert, aber auch Rott kann die Entscheidung nachvollziehen: „Marli hat bei uns über Jahre eine sportlich tragende Rolle ausgefüllt und sehr oft Verantwortung auf dem

Spielfeld übernommen. Es ist nie leicht, den richtigen Zeitpunkt als Sportler zu finden, aber ich kann die Beweggründe von Marli absolut verstehen und bin dankbar für die gemeinsamen Jahre. Über ihr Karriereende hat sie uns sehr rechtzeitig informiert, damit wir uns umgehend um Ersatz bemühen konnten. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft nur das Beste. Ich hoffe natürlich, dass sie uns noch anderweitig im Verein erhalten bleibt.“

In Metzingen wird die 32-jährige verbeamtete Grundschullehrerin auf jeden Fall bleiben. Seit 2016 unterrichtet Kalf halbtags an der Sieben-Keltern-Schule in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sport.

Ob sie künftig im Verein eine Rolle übernehmen wird, lässt Marlene Kalf noch offen: „Metzingen ist auf jeden Fall zu meiner Heimat geworden. Was nach dieser Runde passiert, wird sich zeigen. Ich denke, es wird sich einiges verändern in meinem Leben, aber ich werde immer ein pinkes Herz haben und für immer eine TusSie bleiben.“

Das Bundesliga-Ass betont: „Meine Zeit hier werde ich niemals vergessen. Ich möchte mich bei allen Fans und Sponsoren für die herausragende Unterstützung über all die Jahre bedanken. Ihr seid verantwortlich für das, was die TusSies auszeichnet – nämlich Zusammenhalt. Danke für die gemeinsamen, unvergesslichen Momente.“