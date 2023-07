Am Samstag lud Handball-Drittligist VfL Pfullingen zum Blitzturnier in die Hofbühlhalle in Metzingen-Neuhausen ein. Der TV Neuhausen trat als Turnierveranstalter auf, wofür sich die Pfullinger bedankten. In Gestalt des HC Oppenweiler/Backnang, HBW Balingen-Weilstetten II und der TGS Pforzheim ware...