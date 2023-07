Im Rahmen des World-Triathlon-Events in Hamburg fanden die Weltmeisterschaften der Amateure (Altersklassen) im Sprinttriathlon statt. Mit am Start waren Michael Haas und Bettina Haas vom VfL Pfullingen. Bei der WM der Amateure waren 800 Meter in der Alster zu schwimmen, 20 Kilometer mit dem Rennrad ...