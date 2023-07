Am Sonntag beginnen die 2. Metzingen Open auf der Tennisanlage des TC Metzingen, der heuer sein 90-jähriges Jubiläum feiert. Vom 23. bis 30. Juli findet die zweite Auflage des internationalen ITF-Turniers am Bongertwasen statt. Es geht insgesamt um 15 000 US Dollar Preisgeld, dem Sieger im Einz...