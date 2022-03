Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sicherte sich die Nordische Skisportlerin Lena Mettang vom WSV Mehrstetten Podestplätze beim Deutschlandpokal am Arbersee.

