Im oberbayerischen Bayrischzell (Landkreis Miesbach) fanden zwei FIS-Rennen in der Disziplin Slalom am Sudelfeld statt. Dieses bekannte Skigebiet hatte Jana Fritz von der TSG Reutlingen noch in guter Erinnerung, weil sie vor Jahren in ihrer Schülerzeit dort erstmals einen zweiten Platz in einem na...