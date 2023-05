Sehr erfolgreich starteten Philipp Eppinger und seine Schwester Anne Eppinger-Lütkemeier beim Wannweiler Reitturnier am langen Wochenende auf der Reitanlage im Weilerhau. Während Philipp Eppinger seinen ersten Sieg im Stechen des Ein-Stern-M-Springen am Sonntagnachmittag holte und dazu noch am Sam...